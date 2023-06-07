Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС страхом перед наступлением российской армии
Украинские власти пошли на подрыв Каховской ГЭС из-за страха перед наступлением российских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, уничтожение ГЭС было необходимо Украине для обеспечения безопасности на южном направлении фронта и получения возможности пойти в контрнаступление на других участках.
Политик добавил, что, по всей видимости, украинское руководство поняло, что вред, нанесенный себе в результате подрыва ГЭС, меньше ущерба, который был причинен России.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании комиссии Украина — НАТО стороны обсудят взрыв на Каховской ГЭС и последствия произошедшего. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru