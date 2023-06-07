Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС страхом перед наступлением российской армии

По его словам, уничтожение ГЭС было необходимо Украине для обеспечения безопасности на южном направлении фронта и получения возможности пойти в контрнаступление на других участках.

Политик добавил, что, по всей видимости, украинское руководство поняло, что вред, нанесенный себе в результате подрыва ГЭС, меньше ущерба, который был причинен России.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании комиссии Украина — НАТО стороны обсудят взрыв на Каховской ГЭС и последствия произошедшего. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

