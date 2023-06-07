«Варварская акция»: Путин впервые оценил разрушение Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти, «с подачи своих западных кураторов», делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.

Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС

В ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он добавил, что украинской стороной совершаются военные преступления, используются террористические методы, на территории России организовываются диверсии.

«Наглядный пример – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», - заключил российский лидер.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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