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В ночь на вторник украинские военные разрушили плотину Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра оказались затоплены. Десятки тысяч человек попали в зону бедствия. Россия и Украина объявили эвакуацию из затопленных мест. Киев, как обычно, обвинил в разрушении плотины Москву.

«Нерозовые очки» пишут об экологических последствиях:

«Если посмотреть на карту течений – Одесса первой на себя примет все ядовитые массы. Дальше это все пойдет к берегам Румынии и Болгарии, а потом к Турции и завихрится к центральной части моря. Но опять же повторимся – течение будет непрерывно нести вдоль Одессы самые загрязненные массы, пока с Днепра не будет смыта вся поднятая гадость. По меньшей мере от 10 тысяч до 400 тысяч га посевных площадей останутся без полива. Это предварительная информация – только со временем ученые смогут высчитать реальную картину. Кроме того, любители теории заговора говорят, что прорыв плотины поможет глобалистам создать очередной кризис под Новый дивный мир, где наблюдается дефицит питьевой воды».

Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева опровергает вброшенные кем-то слухи о том, что часть российских военных не успели эвакуировать с ГЭС:

«Давайте про позиции и бойцов на первой линии Днепра поясню. Эвакуация ребят началась в 2:20 (вода хлынула в 2:15), во всяком случае, мне позвонили в этом время и предупредили о волне, знали, что я рядом (спасибо, родные, за такую заботу). Эвакуировались с позиций четко, без паники. Организованно. Часов до 5 утра хохол стрелял в спину, ну а как же. Никто на деревьях не сидел, их там просто нет. <…> Выехали все!!!! Ни один военнослужащий не пострадал. Острова ушли под воду – да, правда. Первую оборонительную линию смыло – да, правда, но на то она и первая, чтобы "страдать". С самой ГЭС командиры вывели всех, успели все спасти. Никто не пострадал. Теперь будут разгребать последствия теракта. "Ее просто смыло, вот на глазах уходила под воду, не выдержала", этому предшествовали мощные обстрелы с правого берега».

После теракта Киев значительно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что усилило затопление.

«РосСкандал» наблюдает за прозрением простых украинцев:

«Херсонские ждуны переживают очередной шок после предательства Киева. Первые шоки ждунов на оккупированной Киевом части Херсонщины вы знаете: гуманитарная катастрофа и поголовный отлов в ВСУ. Но есть еще ждуны затопленного после подрыва дамбы российского левобережья, и об их потрясении сегодня рассказал глава г. Голая Пристань Геннадий Недялков. "Люди с украинскими паспортами очень злы на свое бывшее руководство, которое вот так с ними поступило", – сказал чиновник, смягчая формулировки. А сомнений, что их предали, у ждунов не осталось, когда они увидели, что укронацисты открыли шлюзы Днепрогэса выше по течению и целенаправленно усугубляют катастрофу. Так называемые "люди с украинскими паспортами", кажется, начинают что-то подозревать. Например, что Киев готов их утопить...»

В среду стало известно, что в понедельник вечером украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса в Харьковской области. Возобновление работы этого аммиакопровода было одним из условий зерновой сделки.

«ПАТРИОТ РОССИИ ru ВОЕНКОР» комментирует заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода:

«Все! Хохлы могут свой кусок трубы распилить теперь на металл, это единственное, на что они способны, никакого аммиака на Украину и денег за транзит больше не будет! А терминал в Одессе тоже на металлолом теперь пойдет, как, в общем, и вся промышленность на Украине».

«Мышь в овощном» следит за западной прессой, которая, конечно же, обвиняет в терактах Россию:

«Самое занятное в бросаемых щедрой горстью "J’Accuse…!" то, что как только информационный фон чуть поменяется, люди вдохнут-выдохнут и изучат факты, и из-за наносов ила начнут таращиться небратские ушки – то все эти ужасные преступления сразу перестанут кого-либо интересовать и будут напрочь забыты. Ровно так же, как это было прежде с милыми чудачествами подконтрольных Киеву сил, традиционно рассматривавших мирных граждан (которых тамошняя власть вроде бы как считает своими) исключительно в качестве декораций для перформансов "Квартала 95". Но это западные читатели с писателями могут себе позволить такую короткую память. Мы – нет. Нам на этой земле жить, и те, кто на ней гадил, должны за это будут ответить».

