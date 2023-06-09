Телеграм: подрыв Каховской ГЭС и контрнаступ Шредингера
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Теракты на Каховской ГЭС и аммиакопроводе
В ночь на вторник украинские военные разрушили плотину Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра оказались затоплены. Десятки тысяч человек попали в зону бедствия. Россия и Украина объявили эвакуацию из затопленных мест. Киев, как обычно, обвинил в разрушении плотины Москву.
«Нерозовые очки» пишут об экологических последствиях:
«Если посмотреть на карту течений – Одесса первой на себя примет все ядовитые массы. Дальше это все пойдет к берегам Румынии и Болгарии, а потом к Турции и завихрится к центральной части моря. Но опять же повторимся – течение будет непрерывно нести вдоль Одессы самые загрязненные массы, пока с Днепра не будет смыта вся поднятая гадость. По меньшей мере от 10 тысяч до 400 тысяч га посевных площадей останутся без полива. Это предварительная информация – только со временем ученые смогут высчитать реальную картину. Кроме того, любители теории заговора говорят, что прорыв плотины поможет глобалистам создать очередной кризис под Новый дивный мир, где наблюдается дефицит питьевой воды».
Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева опровергает вброшенные кем-то слухи о том, что часть российских военных не успели эвакуировать с ГЭС:
«Давайте про позиции и бойцов на первой линии Днепра поясню. Эвакуация ребят началась в 2:20 (вода хлынула в 2:15), во всяком случае, мне позвонили в этом время и предупредили о волне, знали, что я рядом (спасибо, родные, за такую заботу). Эвакуировались с позиций четко, без паники. Организованно. Часов до 5 утра хохол стрелял в спину, ну а как же. Никто на деревьях не сидел, их там просто нет. <…> Выехали все!!!! Ни один военнослужащий не пострадал. Острова ушли под воду – да, правда. Первую оборонительную линию смыло – да, правда, но на то она и первая, чтобы "страдать". С самой ГЭС командиры вывели всех, успели все спасти. Никто не пострадал. Теперь будут разгребать последствия теракта. "Ее просто смыло, вот на глазах уходила под воду, не выдержала", этому предшествовали мощные обстрелы с правого берега».
После теракта Киев значительно увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, что усилило затопление.
«РосСкандал» наблюдает за прозрением простых украинцев:
«Херсонские ждуны переживают очередной шок после предательства Киева. Первые шоки ждунов на оккупированной Киевом части Херсонщины вы знаете: гуманитарная катастрофа и поголовный отлов в ВСУ. Но есть еще ждуны затопленного после подрыва дамбы российского левобережья, и об их потрясении сегодня рассказал глава г. Голая Пристань Геннадий Недялков. "Люди с украинскими паспортами очень злы на свое бывшее руководство, которое вот так с ними поступило", – сказал чиновник, смягчая формулировки. А сомнений, что их предали, у ждунов не осталось, когда они увидели, что укронацисты открыли шлюзы Днепрогэса выше по течению и целенаправленно усугубляют катастрофу. Так называемые "люди с украинскими паспортами", кажется, начинают что-то подозревать. Например, что Киев готов их утопить...»
В среду стало известно, что в понедельник вечером украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти – Одесса в Харьковской области. Возобновление работы этого аммиакопровода было одним из условий зерновой сделки.
«ПАТРИОТ РОССИИ ru ВОЕНКОР» комментирует заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о том, что Россия не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода:
«Все! Хохлы могут свой кусок трубы распилить теперь на металл, это единственное, на что они способны, никакого аммиака на Украину и денег за транзит больше не будет! А терминал в Одессе тоже на металлолом теперь пойдет, как, в общем, и вся промышленность на Украине».
«Мышь в овощном» следит за западной прессой, которая, конечно же, обвиняет в терактах Россию:
«Самое занятное в бросаемых щедрой горстью "J’Accuse…!" то, что как только информационный фон чуть поменяется, люди вдохнут-выдохнут и изучат факты, и из-за наносов ила начнут таращиться небратские ушки – то все эти ужасные преступления сразу перестанут кого-либо интересовать и будут напрочь забыты. Ровно так же, как это было прежде с милыми чудачествами подконтрольных Киеву сил, традиционно рассматривавших мирных граждан (которых тамошняя власть вроде бы как считает своими) исключительно в качестве декораций для перформансов "Квартала 95". Но это западные читатели с писателями могут себе позволить такую короткую память. Мы – нет. Нам на этой земле жить, и те, кто на ней гадил, должны за это будут ответить».
Контрнаступление ВСУ
На этой неделе украинская армия приступила к масштабному контрнаступлению. Об успехах ВСУ говорить пока не приходится, напротив, есть сообщения об огромных потерях Киева – как в технике, так и в людской силе.
Интересно, что официальный Киев одной рукой подтверждает начало наступления, а другой отрицает. О начале наступления в начале недели сообщили Минобороны РФ и замминистра обороны Украины Анна Маляр. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не начинала контрнаступление. В четверг о начале полномасштабного наступления ВСУ сообщили американский телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников, Washington Post со ссылкой на украинских солдат и американский телеканал ABC News со ссылкой на близких к Владимиру Зеленскому чиновников. Однако в тот же день Генштаб ВСУ заявил, что у него «нет информации» о начале контрнаступления Украины.
Политолог Малек Дудаков приводит социологические данные о том, что большинство европейцев не верят в возможность победы Украины:
«На фоне буксующего украинского контрнаступа европейское общество теряет веру в возможность победы над Россией. Исследования, проведенные Европейским советом по международным отношениям, показывают занятную картину – большинство европейцев считают Россию своим противником, но не верят в то, что русских можно одолеть. Причем лидерами по антироссийским настроениям нынче являются Дания, Польша, Швеция и Германия – там большинство относятся к России негативно. С ними солидарны только 37% итальянцев и лишь 17% болгар. И в Италии, и в Болгарии есть политические силы, выступающие за отказ от военной поддержки Украины. Однако под давлением Брюсселя их к власти не подпускают. Треть европейцев полагает, что Россию можно победить, половина же считает, что это нереально – а остальные не имеют своего мнения. При этом большинство европейцев понимают уязвимость и несамостоятельность своего положения. И теперь они поддерживают большую автономность во внешней политике – в том числе от США, добиться чего, правда, не особо реалистично».
«Всевидящее око» отмечает, что даже западные СМИ сообщают о военных неудачах Киева:
«CNN – верноподданная служанка демократической администрации Байдена – разгоняет натуральную зраду. "Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и живой силе, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением российских войск в их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны в последние дни", – сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. Один из них назвал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, "значительными" (это он еще про немецкие "Леопарды" не слышал). Но самое ужасное: CNN на этот раз цитирует не только украинских политиков, но и официальный пресс-релиз российского Минобороны. <…> Можно только догадываться, как кисло обстоят дела ВСУ с разрекламированным "контрнаступом", если даже на CNN уже не могут скрывать, что оно пошло совсем не так, как хотелось Вашингтону и Киеву».
«Ватфор | Автострадный think tank» следит за полем боя:
«К 8 июня, возможно, определилось направление главного удара ВСУ: линия Орехов – Токмак. Во всяком случае, именно здесь со вчерашнего дня сосредоточились основные события, именно здесь теперь уже однозначно замечены танки Leopard 2, БМП Bradley, инженерные машины и, возможно, английские Челленджеры. Задача тяжелых танков – проломить оборону, открыв дорогу пехоте на БМП. Посмотрим, насколько результативными будут эти атаки, но именно на этом направлении у нас выстроена наиболее прочная оборона. Если же реально погибло столько танков, как заявляется, – это атака всей бригады, которая в итоге потеряла боеспособность. Ждем подробностей».
Политик Елена Панина анализирует технические ресурсы ВСУ:
«Украина превратилась в полигон для испытания новейшего оружия и тактик НАТО. Киев получил от Швеции боевые машины пехоты CV9040C. На Украинском ТВД будет проводиться проверка эффективности в боевых условиях перспективной военной технологии. Речь идет о применении 40-мм автоматических пушек Bofors, которые являются основным вооружением CV9040C. Эта пушка оснащена индукционным надульным программатором, позволяющим подрывать снаряд на определенной дальности с точностью до 2-3 м. Первый вариант использования данных пушек – подрыв очереди из снарядов над линией окопов. В этом случае от осколков можно укрыться только в боковой норе или блиндаже. Сочетание такого огневого воздействия с одновременной атакой штурмовых групп – это и есть перспективная наступательная тактика ВСУ. Второй вариант – ведение огня по БПЛА. Очевидно, что БМП CV9040C должны стать приоритетными целями для средств огневого поражения ВС РФ».
«338» пишет о приоритетных целях Вооруженных сил РФ:
«Если 47-ю бригаду бросили на Запорожское направление, значит, оно является приоритетным для наступательных действий ВСУ. Если 47-ю бригаду начали крошить воины 58-й Армии, значит, российское командование хорошо изучило систему подготовки соединения, а военнослужащие очень хорошо обучены бороться с НАТОвцами в обличии ВСУшников. <…> 47-я бригада – одно из медийно раскрученных соединений. Формировавшееся в прошлом году как батальон, развернутое в штурмовой полк, а позднее бригаду, оно кроме того, что состояло из идеологически прокачанных добровольцев, изначально вооружалось натовской техникой, а в обучении и слаживании личного состава принимали участие иностранные специалисты. Бригаду долго и тщательно готовили на западе Украины, разворачивали по полному штату, а не кадрировали, передавали им словацкие танки, оснащали связью и комплексами разведки. Но акцент делался именно на идейной составляющей, что укропропагандой активно использовалось в медиа. Если бригада на Запорожском направлении понесет ощутимые потери, это должно стать главным акцентом в информационно-пропагандистской работе: идеологизированный, долго готовившийся, тщательно вооружавшийся при участии Запада противник, фактически последняя надежда Рейха Киева. Такого противника нужно разбивать, а победу над ним обязательно освещать в деталях».
Массовое отравление сидром
В разных регионах России на этой неделе 31 человек умер, около сотни пострадали от отравления суррогатным алкоголем. Все жертвы отравления плохо себя почувствовали в результате употребления напитка под маркой «Мистер Сидр», который выпускала компания «Анди», зарегистрированная в селе Старый Буян в Самарской области. Владелец компании Анар Гусейнов год назад привлекался к суду за продажу алкоголя без документов, но отделался предупреждением.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн публикует фото гуманной судьи:
«Вот она – "милосердная" судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина, ранее освободившая от штрафа "бутлегера" Анара Гусейнова, ныне арестованного после череды смертельных отравлений. Год назад его уже ловили на реализации контрафактного алкоголя (включая злополучный сидр), однако 12.07.2022 судья Матюхина заменила ему штраф – предупреждением. Неудивительно, что при таком "всепрощенчестве" – Гусейнов поставил производство "паленки" на промышленную основу. Кончилось это – гибелью более 20 людей и его арестом. Показательно, что ранее судья Матюхина по настоянию тогдашнего руководства суда была вынуждена покинуть судебную систему, однако впоследствии – снова надела судейскую мантию. Ее возвращение, как говорят, было пролоббировано тогдашним председателем 11-го апелляционного арбитражного суда Александром Ефановым, ныне со скандалом лишенного судейских полномочий. <…> Направляю запросы о проведении проверки в отношении Матюхиной и ее привлечении к ответственности».
«Штефан знает!» добавляет подробности:
«Муж судьи Татьяны Матюхиной (которая ограничилась "предупреждением" за нелегальную торговлю алкоголем для нынешнего подозреваемого в отравлении людей сидром) ранее работал в полиции. Одно время – по линии борьбы с экономическими преступлениями. Если подозрения самарцев о том, что торговцев злополучным сидром кто-то "крышевал", окажутся близки к истине, то история с "гуманным" наказанием вызывает еще больше вопросов».
«АДЕКВАТ Z» предвидит организационные выводы:
«В прошлом марте правительство приняло, а в декабре продлило на этот год действие постановления, сводящего плановые проверки бизнеса к самому минимальному минимуму. По санитарно-эпидемиологическим основаниям эти проверки допускаются в отношении либо объектов для детей, либо пансионов для пожилых и инвалидов, либо роддомов, либо объектов водоподготовки и водоснабжения. Ничего не хочу предвосхищать из выводов следствия, но есть сильное подозрение, что этот перечень в любом случае напрашивается на дополнение если не пищевой промышленностью в целом, то по крайней мере алкашкой».
«Вкус Сидра» просит не порочить честное имя напитка:
«Отравления (со смертельным исходом или без) происходят от употребления чистого метанола или напитков, куда он был добавлен. Продукты брожения, такие как кефир, квас, пиво, сидр, вино, хлеб, не вызовут отравления метанолом. Если подонки смешали "коктейль" из концентрированного сока, сахара, добавили туда спирт (оказавшийся метиловым) и назвали это "сидр", это не значит, что люди отравились сидром. Это значит, людей отравили метанолом. Ну и специально по поводу громких заголовков скандальных журналистов. Если Распутина Юсупов с друзьями травили цианидом, добавленным в пирожные, ну никак нельзя сказать, что Распутина отравили пирожным. Как и то, что если его били по голове гантелью, это не значит, что "гантель убила человека в Юсуповском дворце"».
«Пьяный Мастер» приводит комментарий Алины Локтевой – организатора фестиваля сидра, который пройдет в Москве:
«Без сомнений, люди погибли от отравления метанолом при употреблении алкогольного коктейля, который имитировал сидр. С натуральным продуктом брожения это в принципе невозможно. Скорее всего, здесь была использована супербыстрая и дешевая схема, когда в концентрат с водой добавляют не дрожжи, а сразу спирт. Полагаю, попался именно метанол. Пейте сидр из яблочного сока прямого отжима, не покупайте дешевый сидр, читайте состав».
Провал акций в поддержку Навального
В минувшее воскресенье эмигрировавшая оппозиция призывала россиян выходить на акции протеста по случаю дня рождения Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), отбывающего срок в колонии. На призыв откликнулись всего пара сотен человек по всей России.
«Темник» констатирует, что проект «Навальный» себя исчерпал:
«Понаблюдали за сегодняшними акциями в поддержку Навального в России. В основном они проходят в формате одиночных пикетов. Ресурсов и возможностей для чего-то более масштабного у оппозиционеров нет».
Политолог Константин Ратченко удивляется участникам протестов:
«Только реально отчаянные, пропустившие весь хайп, пришли сегодня, чтоб их задержали. Это как нарядиться эмо не в 2007 году, а в 2012. Когда тема уже неинтересна даже тем, кто когда-то был основателем. Сообщают, что 45 людей задержаны. Наверно, полицейские думают: "Нафига эти 45 человек так сделали?" ФСБэшники думают: "Нафига эти 45 человек так сделали?" Редакторы ОВД-Инфо думают: "Нафига эти 45 человек так сделали?" Любовь Соболь [признана иноагентом – ред.] думает: "Нафига эти 45 человек так сделали?" А эти 45 человек сами сидят в автозаке и думают: "Нафига мы это сделали?" Да туповатые, видать. Иной версии не имеется».
«Железный Феликс» пишет о попытках радикализации:
«День рождения Навального стало днем его политических похорон. По всей России нашлось лишь чуть больше сотни альтернативно одаренных хомяков, которые решились выйти на протесты, чтобы в качестве подарка для фюрера "присесть" в честь его дня рождения. Максимальная самомаргинализация всего движения. Судьба Навального незавидна, политический банкрот своим хозяевам уже не нужен – и как мы уже неоднократно писали, конец Навального будет таким же бесславным, как и у всех других предателей и изменников. Самая лучшая стратегия в отношении Навального это игнор. Правда, система инертна, и некоторое время его еще будут держать в фокусе внимания – задачи на год никто не отзовет, а надо бы. А вот переформатирование сетки в реальную террористическую организацию – это действительно вызов. Такая работа действительно ведется, и сейчас акцент у кураторов будет направлен не на массовость, а на радикализацию. Вербуют людей с подвижной психикой и планируют подготавливать их для совершения терактов и диверсий. В этой связи важно признать секту Навального террористической организацией и купировать все угрозы в зародыше».
«Мюсли вслух» считают, что проект пора сворачивать:
«Воскресные несанкционированные выступления навальнистов – в основном в виде одиночных, разрозненных пикетов – не могли не провалиться самым постыдным образом. Стране оказалось абсолютно наплевать на Навального и его паству, оставшуюся в России в следовом количестве: людей волнуют гораздо более серьезные проблемы, чем очередной день рождения человека, осужденного за мошенничество. Хомяки неспособны что-то захватить или построить, они могут только погрызть. Западным кураторам Навального пора окончательно убрать некогда перспективный, по их мнению, проект под сукно».
«Диалог Шангри-Ла»
В конце прошлой недели в Сингапуре завершился крупнейший в Индо-Тихоокеанском регионе форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В нем участвовали министры обороны и главы разведывательных служб 49 государств, в том числе Китая и США. Ключевым вопросом стал конфликт на Украине.
«Мейстер» комментирует предложение Индонезии:
«На азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Жозеп Боррель вновь затянул шарманку о том, что без поддержки Запада война на Украине быстро закончится, но страна потеряет свой суверенитет. Однако вместо сочувствующих киваний он неожиданно услышал мирный план от Индонезии, которая предложила разделить Украину по корейскому сценарию, провести референдумы для жителей о том, в какой стране они хотят жить, и создать демилитаризованную зону при посредничестве ООН. Кроме того, всем участникам форума предложили опубликовать совместное воззвание о начале немедленных мирных переговоров между сторонами. Корейский сценарий не отвечает целям СВО, так как заморозка не способствует демилитаризации и денацификации Украины, без которых опасность для нашей страны сохранится. Однако весьма показательно, что предложения Индонезии несравненно далеки от "формулы мира" (то есть акта капитуляции России), которую Запад пытается представить миру как единственно возможный выход из ситуации. Представителям Киева и Запада, прибывшим на форум, вероятно, в течение четырехдневного форума еще не раз придется услышать предложения, идущие в разрез с их целями. И неудивительно – Азия устала от развязанного Западом конфликта, и чем дальше, тем чаще напоминает, что стабильность в мире для нее важнее, чем хотелки евроатлантистов и их подпевал из Киева».
Reuters со ссылкой на пять источников сообщил, что в рамках форума представители около 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу, среди прочих в ней участвовали представители Китая, Индии и США. По данным агентства, обсуждали Украину и транснациональную преступность, встреча прошла в атмосфере сотрудничества, а не конфронтации.
Политолог Юрий Баранчик считает такую встречу бессмысленной:
«Если такая встреча и правда была, то ее практическая ценность околонулевая, такие непримиримые антагонисты как США, Китай и Индия в лице представителей разведок могли только вежливо пошипеть друг на друга, более ничего, если не считать демагогии-болтологии за все хорошее против всего плохого».
«Neinsider» подчеркивает, что украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов, который посетил основной саммит, отрицал свое участие в совещании разведсообщества:
«Замминистра обороны Украины, присутствующего на данном саммите, на тайный сходняк не пустили. Обсуждать конфликт на Украине без представителя Украины – это в порядке вещей».
«Преемник» комментирует выступление министра обороны Китая Ли Шанфу, который заявил, что конфликт с США стал бы «невыносимой катастрофой», но КНР стремится к диалогу:
«Китай может сколько угодно проявлять вежливость по отношению к ЕС, США и Украине, но при этом он преследует свои интересы, и они – единственное, что его беспокоит. Если Китай тревожит усиление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то он будет компенсировать его содействием подрыву американских позиций где-либо еще. Если Китаю важно продемонстрировать готовность объединить усилия с Россией и провести для этого совместные учения, то он будет это делать вне зависимости от того, какой именно европейский политик дозвонился до руководства этой страны с просьбами и ультиматумами».
«Hard News» пишет о том, как глава Минобороны Китая пообщался с американским коллегой:
«На мероприятии сторону США представлял глава Пентагона Ллойд Остин, а лидером делегации КНР выступил министр обороны Ли Шанфу. Политики пожали друг другу руки, после чего разошлись. За последнее время Америка ввела множество ограничений в отношении китайской стороны. Однако Китай сложа руки не сидел. Вместо агрессивной реакции на действия США Пекин оборвал контакты с Белым домом. По словам Ллойда Остина, КНР отказывается отвечать на звонки Штатов по вопросам контроля за вооружениями, что очень беспокоит Вашингтон. США долгое время пытались выбить у Китая аудиенцию с министром обороны Ли Шанфу. Однако Пекин и в этой просьбе отказывал. В свою очередь, несмотря на прошлые заявления о признании КНР "главной опасностью на международной арене", делегация США на форуме в Сингапуре вдруг смягчила свою политику, заявив, что Штаты не стремятся к новой холодной войне».
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