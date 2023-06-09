Мишустин создал комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области
Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе кабмина.
Руководить правительственной комиссией будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Создать правкомиссию поручил президент России Владимир Путин.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек.
В городе Новая Каховка 9 июня восстановили электроснабжение, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru