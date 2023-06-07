В ООН спрогнозировали ухудшение ситуации в районе Каховской ГЭС
В Организации Объединенных Наций считают, что ситуация после разрушения Каховской гидроэлектростанции продолжит ухудшаться, пишет РИА Новости.
Во всемирной организации предупредили, что ситуация может ухудшиться в ближайшие часы. После разрушения ГЭС вода продолжает прибывать, отметили в ООН.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов, в том числе 44-тысячный город Новая Каховка.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «варварской акцией». Он обвинил в разрушении ГЭС украинские власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru