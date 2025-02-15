Суд арестовал мужчину за попытку отравить знакомого выпечкой с ртутью

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство).

Столичная прокуратура сообщила, что мужчина просил суд не заключать его под стражу. Свою вину он признал.



«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», – приводит прокуратура слова Балакина.

Напомним, 11 февраля столичное управление Роспотребнадзора сообщило об отравлении двух мужчин тяжелыми металлами в кафе «Мельница» в результате употребления в пищу булочек. Предприятие общественного питания, в котором были куплены отравленные пирожки, временно прекратило свою деятельность.

Спустя несколько дней расследования стало известно, что отравление мужчины оказалось покушением на убийство. По данным следствия, злоумышленник на почве ревности решил отравить знакомого ртутью, которую сам добавил в еду. После приема пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Фигурант дела симулировал отравление и также был доставлен в медицинское учреждение.

