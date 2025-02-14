СМИ: В Москве мужчина подлил ртуть в выпечку знакомому из-за женщины
Инцидент с отравлением двух мужчин в Москве выпечкой с ртутью был спланированным преступлением, которое совершил один из «пострадавших». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Ранее стало известно, что в столице два человека отравились ртутью после употребления выпечки. Роспотребнадзор организовал расследование после ЧП. Предприятие общественного питания, в котором была куплена продукция, приостановило работу, напоминает РЕН ТВ.
«По данным 112, один "пострадавший" решил отравить другого из-за женщины. Дмитрий Балакин разбил градусник, набрал ядовитый металл в шприц и добавил в слойки», — отмечает СМИ.
Второму мужчине, Сергею Герасимову, стало плохо из-за выпечки, при этом сам Балакин симулировал отравление. Злоумышленнику пришлось признаться в содеянном. Мужчину задержали, его допрашивают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru