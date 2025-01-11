Десятки пострадавших: В Перми владелице пекарен предъявили обвинение в массовом отравлении
Там минимум 80 человек отравились продукцией сети пекарен «Хлебница».
В Перми предъявили обвинение руководству сети пекарен, посетители которых массово отравились. В готовой продукции компании был выявлен возбудитель кишечной инфекции. При этом руководство пекарен уверяет, что нарушения изначально были в сырье.
ОБВИНЕНИЕ В ОТРАВЛЕНИИ
Накануне стало известно, что в Перми владелице сети пекарен «Хлебница» предъявили обвинение после массового отравления посетителей. По информации СУ СК России, индивидуального предпринимателя и исполнительного директора сети обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в пермских пекарнях обвиняемые производили, хранили и продавали продукцию, не соответствующую стандартам безопасности. В результате этого несколько десятков клиентов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции.
Обвиняемым может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо взыскание в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет. Или принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты до трех лет.
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ В САЛАТАХ И БУЛКАХ
В конце декабря 2024 года в Перми граждане стали обращаться в инфекционные больницы с жалобами на плохое самочувствие и признаки отравления. Не менее 80 человек сообщили, что употребляли в пищу продукцию из пермской сети пекарен «Хлебница». При этом отмечается, что количество пострадавших может быть и больше, так как многие отравившиеся не стали обращаться в медицинские учреждения в период новогодних праздников.
Известно, что у пострадавших был выделен возбудитель сальмонеллеза. Его также обнаружили в сыре, курице, грибах и сосисках, которые использовались для приготовления булок и салатов в пекарнях. Отмечается, что отравившиеся граждане приобретали в сети салаты «Оливье» и «Мимозу», а также пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб.
Однако исполнительный директор сети пекарен Ксения Троицкая рассказала СМИ, что возбудитель сальмонеллеза был обнаружен не в самих продуктах пекарни, а в сырье, которое «Хлебница» закупала у крупных производителей. По ее словам, сложившаяся ситуация является бедой для руководства сети, и ее представители молятся за здоровье пострадавших и желают им здоровья.
Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сеть магазинов «ВкусВилл» сняла с продажи зефир после отравлений покупателей.
Ранее PR-директор «Shaurmeals» Ксения Никитеева в интервью НСН заметила, что введение ГОСТ на шаурму и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных, а введение правил может стирать идентичность брендов.
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