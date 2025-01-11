Десятки пострадавших: В Перми владелице пекарен предъявили обвинение в массовом отравлении

ОБВИНЕНИЕ В ОТРАВЛЕНИИ

Накануне стало известно, что в Перми владелице сети пекарен «Хлебница» предъявили обвинение после массового отравления посетителей. По информации СУ СК России, индивидуального предпринимателя и исполнительного директора сети обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в пермских пекарнях обвиняемые производили, хранили и продавали продукцию, не соответствующую стандартам безопасности. В результате этого несколько десятков клиентов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции.