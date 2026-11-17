По его словам, Кремль предпочитает достигать целей СВО мирными средствами, но готов использовать и военную мощь.



Он добавил, что боевые действия продолжаются, а Россия должна достигнуть и достигнет своих целей. Песков подчеркнул, что если горизонты для мирного пути не будут открываться должным образом, то вопросы решат военными средствами.



Ранее пресс-секретарь президента сказал, что Москва желает мира на столетия, поэтому не отказывается от СВО.

