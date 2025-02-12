СМИ: В «Дикси» опровергли, что пирожки с ртутью могли купить в их магазине

В свою очередь Telegram-канал 360.ru и Baza со ссылкой на источник сообщали, что отравившиеся люди могли купить слойки в магазине «Дикси».

Уточняется, что в одном здании с «Дикси» действуют точки общепита. По данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могла стать покупка продукции в одной из них.

Сеть магазинов также заявила, что находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего.

Ранее пять школьников почувствовали недомогание после обеда в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

