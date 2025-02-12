СМИ: В «Дикси» опровергли, что пирожки с ртутью могли купить в их магазине
Отравившиеся 11 февраля пирожками с ртутью не заходили в продуктовый магазин «Дикси» и не покупали там пирожки, следует с записей камер видеонаблюдения магазина, которые предоставили правоохранительным органам. Об этом сообщил 360.ru.
Ранее Telegram-канал 112 писал, что двое человек обнаружили шарики ртути в хлебобулочных изделиях и обратились в больницу. Позднее стало известно, что они приобрели продукцию на Симферопольском бульваре в Москве.
В свою очередь Telegram-канал 360.ru и Baza со ссылкой на источник сообщали, что отравившиеся люди могли купить слойки в магазине «Дикси».
Уточняется, что в одном здании с «Дикси» действуют точки общепита. По данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могла стать покупка продукции в одной из них.
Сеть магазинов также заявила, что находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего.
Ранее пять школьников почувствовали недомогание после обеда в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru