СМИ: В «Дикси» опровергли, что пирожки с ртутью могли купить в их магазине

Отравившиеся 11 февраля пирожками с ртутью не заходили в продуктовый магазин «Дикси» и не покупали там пирожки, следует с записей камер видеонаблюдения магазина, которые предоставили правоохранительным органам. Об этом сообщил 360.ru.

Ранее Telegram-канал 112 писал, что двое человек обнаружили шарики ртути в хлебобулочных изделиях и обратились в больницу. Позднее стало известно, что они приобрели продукцию на Симферопольском бульваре в Москве.

Еще один ребенок отравился пельменями из сети «ВкусВилл»

В свою очередь Telegram-канал 360.ru и Baza со ссылкой на источник сообщали, что отравившиеся люди могли купить слойки в магазине «Дикси».

Уточняется, что в одном здании с «Дикси» действуют точки общепита. По данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могла стать покупка продукции в одной из них.

Сеть магазинов также заявила, что находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего.

Ранее пять школьников почувствовали недомогание после обеда в столовой одной из школ Петропавловска-Камчатского, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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