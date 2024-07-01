СМИ: ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей

По данным СМИ, спортсмен задолжал ФНС 297 млн рублей. При этом RT со ссылкой на базу ведомства сообщает, что боец задолжал свыше 79 млн рублей.

До этого служба закрыла несколько компаний Нурмагомедова, в том числе ООО «Хикмет тревел».

«Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счет заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда», — пишет Mash.

