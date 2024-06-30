ФНС потребовала взыскать с блогера Гасанова имущество за долги в 112 млн рублей

Речь идет об автомобилях «Шевроле» и «Роллс-Ройс», а также помещении в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. ФНС подала иск в связи с задолженностью блогера по уплате налогов в размере 112 миллионов рублей, говорится в материалах делопроизводства.

Заседание по делу запланировано на 25 июля.

Ранее Гасанов и еще 48 стримеров-блогеров попали в черный список из-за рекламы онлайн-казино. Перечень обнародовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, напоминает «Радиоточка НСН».

