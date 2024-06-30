ФНС потребовала взыскать с блогера Гасанова имущество за долги в 112 млн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием обратить взыскание на имущество блогера Гасана Гусейнова, пишет ТАСС.
Речь идет об автомобилях «Шевроле» и «Роллс-Ройс», а также помещении в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. ФНС подала иск в связи с задолженностью блогера по уплате налогов в размере 112 миллионов рублей, говорится в материалах делопроизводства.
Заседание по делу запланировано на 25 июля.
Ранее Гасанов и еще 48 стримеров-блогеров попали в черный список из-за рекламы онлайн-казино. Перечень обнародовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, напоминает «Радиоточка НСН».
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