В Дагестане по делу о терактах прошли обыски в школе единоборств Нурмагомедова

В Махачкале в школе единоборств, основанной Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым, проводятся оперативные мероприятия правоохранительными органами, сообщает ТАСС.

Проверка связана с расследованием терактов, произошедших недавно в республике, сообщили в правоохранительных органах региона.

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В настоящее время информации о задержаниях нет, уточняет агентство. Ранее СМИ сообщали, что одним из возможных участников терактов мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров, который проходил обучение в школе Нурмагомедовых.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли теракты. Неизвестные атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 21 человек, включая 16 полицейских. Следственный комитет заявил, что было ликвидировано пять боевиков, их личности установлены. Из убитых террористов трое были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ТерактОбыскиДагестанНурмагомедов

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