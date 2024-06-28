В Дагестане по делу о терактах прошли обыски в школе единоборств Нурмагомедова

В настоящее время информации о задержаниях нет, уточняет агентство. Ранее СМИ сообщали, что одним из возможных участников терактов мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров, который проходил обучение в школе Нурмагомедовых.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале произошли теракты. Неизвестные атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 21 человек, включая 16 полицейских. Следственный комитет заявил, что было ликвидировано пять боевиков, их личности установлены. Из убитых террористов трое были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, передает «Радиоточка НСН».

