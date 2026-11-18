Россиянам объяснили, как добиться получения 13-й зарплаты
Если выплата 13-й зарплаты предусмотрена трудовым договором, в случае неполучения положенных денег можно обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд, сказал НСН Александр Южалин.
Правила выплаты 13-й зарплаты зависят от условий трудового договора и внутренних документов работодателя, в последнем случае работодатель может самостоятельно устанавливать условия и критерии ее выплаты. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Почти треть российских компаний (32%) в этом году не планируют выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Это самый высокий показатель за последние три года: в 2024 году, таких работодателей было 23%, в 2025 году — 28%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса SuperJob. При этом доля тех, кто не ожидает этой выплаты, оказалась самой низкой за последние три года: 13-ю зарплату не ждут лишь 36% против 42% в 2024 году и 40% в 2025 году. Южалин объяснил, в каких случаях работник вправе требовать 13-ю зарплату.
«Все зависит от условий трудового договора и внутренних документов работодателя. Изначально по закону 13-я зарплата не является гарантированной выплатой. Как правило, ее выдают в виде, например, годовых премий, стимулирующих выплат, которые либо предусмотрены трудовым договором, либо включены в положение работодателя. В последнем случае работодатель вправе определить условия и критерии, когда он может выплачивать эти деньги. Работнику нужно просто уточнить, предусмотрена ли данная выплата. Если это условие трудового договора, тогда невыплата этих денег будет расцениваться как невыполнение трудового договора. В этом случае работник имеет право пожаловаться, например, в Государственную инспекцию труда или обратиться с исковым заявлением в суд и через суд взыскать эти деньги. Если это прописано в положении работодателя, нужно с ним ознакомиться и прочитать, в каких случаях выплачивается 13-я зарплата. Если по этому положению работодатель имеет приостановить данную выплату или вовсе ее не выплачивать, возможно, это не будет нарушением», — сказал Южалин.
Ранее член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил, что сегодня российские работодатели пытаются сократить расходы из-за растущей налоговой нагрузки и санкционного давления.
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