Правила выплаты 13-й зарплаты зависят от условий трудового договора и внутренних документов работодателя, в последнем случае работодатель может самостоятельно устанавливать условия и критерии ее выплаты. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Почти треть российских компаний (32%) в этом году не планируют выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Это самый высокий показатель за последние три года: в 2024 году, таких работодателей было 23%, в 2025 году — 28%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса SuperJob. При этом доля тех, кто не ожидает этой выплаты, оказалась самой низкой за последние три года: 13-ю зарплату не ждут лишь 36% против 42% в 2024 году и 40% в 2025 году. Южалин объяснил, в каких случаях работник вправе требовать 13-ю зарплату.