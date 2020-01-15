Две ракеты по украинскому «Боингу» в Иране списали на автоматику

Украинский лайнер был сбит в Тегеране двумя ракетами. Это видно из видео, опубликованного на сайте The New York Times. Там утверждают, что кадры подлинные. Камеры зафиксировали, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН пояснил, откуда взялась и зачем понадобилась вторая ракета.

«Согласно нормативам в случае автоматической стрельбы на цель назначается две ракеты для гарантированного поражения. Так что просто сработала автоматика», - пояснил Сивков.