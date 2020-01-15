Две ракеты по украинскому «Боингу» в Иране списали на автоматику
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук наук в эфире НСН рассказал, откуда взялась вторая ракета, сбившая украинский Боинг в Иране.
Украинский лайнер был сбит в Тегеране двумя ракетами. Это видно из видео, опубликованного на сайте The New York Times. Там утверждают, что кадры подлинные. Камеры зафиксировали, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН пояснил, откуда взялась и зачем понадобилась вторая ракета.
«Согласно нормативам в случае автоматической стрельбы на цель назначается две ракеты для гарантированного поражения. Так что просто сработала автоматика», - пояснил Сивков.
На вопрос НСН, нельзя ли было вручную отметить пуск второй ракеты, когда стало понятно, что это обычный гражданский самолет, эксперт ответил однозначно.
«Понятно должно было быть с самого начала. И эта трагедия – свидетельство низкого уровня подготовки тактических расчетов средств противовоздушной обороны Ирана. Это очень нехороший сигнал. Если пойдет настоящий залп авиаударами, то шансов у ПВО, несмотря на все ее современные системы, выстоять будет очень мало. Если не могут различать гражданские самолеты и крылатые ракеты, то это уже диагноз», - уверен Константин Сивков.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД страны заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- СМИ рассказали о проблемах российских банков из-за Windows 7
- Россиянам пообещали пять дней аномального тепла
- Минфин поддержал создание службы частных судебных приставов
- Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в полдень
- Новости за ночь: Лавров подтвердил планы России избавиться от доллара