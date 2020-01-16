Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за крушение «Боинга»

Правительства пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Тегеране, потребовали от Ирана выплаты компенсаций семьям жертв, а также полное признание вины. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, заявление было сделано после встречи в Лондоне министров иностранных дел Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины. Кроме того, представители стран призвали Иран провести «тщательное, независимое и прозрачное международное расследование», а также провести уголовное расследование и «беспристрастное» судебное разбирательство в отношении лиц, признанных виновными в сбивании самолета.

Самолет украинских авиалиний с рейсом Тегеран-Москва разбился 8 января в результате попадания в него ракет иранской ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Жертвами стали 57 канадских граждан, а также 11 украинцев, 17 человек из Швеции, четыре афганца и четыре гражданина Великобритании, а также иранцы.

Крушение самолета произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами в связи с убийством командира Революционной гвардии генерала Кассема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по иракским базам, в которых находились войска США в отместку за его смерть.

