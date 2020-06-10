Новости за ночь: Соловьев не поверил в раскаяние Ефремова

Соловьёв в эфире своего канала на YouTube обозвал устроившего смертельное ДТП в пьяном виде Ефремова мерзавцем, наркоманом и подонком. «Нет раскаяния, есть игра», - возмутился он.

Ранее в эфире шоу «Полный контакт» Соловьёв также призвал не «отмазывать» актёра.

«Вам, либерастные сволочи, вы считаете всё можно?! Ваш кумир — пьяная тварь и убийца!» - заявил телеведущий.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Артист не пострадал, а вот водитель фургона под утро скончался в больнице от тяжелейших травм. Тесты показали, что Ефремов был пьян, впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Утром он не явился на допрос, к его дому приезжала скорая — актёру якобы было плохо.