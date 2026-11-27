В ведомстве рассказали, что на месте работают четыре группы из сотрудников районной администрации. Они проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и помогают жителям.

«Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы также работают на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.

Ранее в Оперштаб Кубани сообщили, что из-за атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

