В Новороссийске остекление в 70 квартирах было повреждено из-за атаки БПЛА
Остекление было повреждено в 70 квартирах многоквартирного дома в Новороссийске в результате атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на Оперштаб Кубани пишет RT.
В ведомстве рассказали, что на месте работают четыре группы из сотрудников районной администрации. Они проводят обходы, обследуют пострадавшие квартиры и помогают жителям.
«Самые серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже. В двух из четырех подъездов уже восстановили подачу газа», - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы также работают на территории поврежденных жилых домов в селе Широкая Балка.
Ранее в Оперштаб Кубани сообщили, что из-за атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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