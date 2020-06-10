Новости за ночь: В Кремле опровергли занижение статистики по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала СNN о занижении данных о смертности в России от заболевания новым коронавирусом. Таким образом представитель Кремля прокомментировал пассаж американского журналиста о том, что статистика по смертельным исходам COVID-19 якобы может быть заниженной.
Песков предложил подумать о ом, что российская система здравоохранения более эффективна в борьбе с подобного рода заболеваниями и даёт возможность сохранить жизни большего числа людей. В связи с этим представитель Кремля отметил, что в России проводится очень много тестов на коронавирус, что позволяет выявлять больше случаев заражения
Песков также подчеркнул, что Владимира Путина не заботит его личный рейтинг в условиях пандемии, поскольку, если только думать об этом, нельзя принимать ответственные адекватные решения, отмечает RT. Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду на то, что после ноябрьских выборов главы Белого дома в США отношения между странами могут нормализоваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru