Новости за ночь: В Кремле опровергли занижение статистики по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала СNN о занижении данных о смертности в России от заболевания новым коронавирусом. Таким образом представитель Кремля прокомментировал пассаж американского журналиста о том, что статистика по смертельным исходам COVID-19 якобы может быть заниженной.

Песков предложил подумать о ом, что российская система здравоохранения более эффективна в борьбе с подобного рода заболеваниями и даёт возможность сохранить жизни большего числа людей. В связи с этим представитель Кремля отметил, что в России проводится очень много тестов на коронавирус, что позволяет выявлять больше случаев заражения

Песков также подчеркнул, что Владимира Путина не заботит его личный рейтинг в условиях пандемии, поскольку, если только думать об этом, нельзя принимать ответственные адекватные решения, отмечает RT. Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду на то, что после ноябрьских выборов главы Белого дома в США отношения между странами могут нормализоваться.

