По их данным, в период с 16 по 24 ноября было зафиксировано массовое создание фишинговых сайтов, которые имитируют личный кабинет налогоплательщика. Основная цель мошенников — вовлечение граждан в многоэтапную схему под предлогом проверки входа на платформу с последующей инсценировкой взлома аккаунта на «Госуслугах».

Эксперты указали, что если раньше аферисты использовали домены третьего уровня, то теперь они массово используют самостоятельные домены второго уровня в доменной зоне .RU. Руководитель сервиса Сергей Трухачев отметил, что это может свидетельствовать о попытке мошенников «создать искусственную нагрузку на существующие механизмы противодействия фишингу».

«Злоумышленники делают ставку уже не на убедительность доменного имени, а на количество ресурсов и скорость их создания: скорость появления новых фишинговых сайтов должна превышать скорость их блокировки», — добавил он.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники начали использовать имена погибших участников СВО для кражи аккаунтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».