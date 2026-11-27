Мошенники стали массово маскироваться под налоговиков
Мошенники стали массово маскироваться под Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики сервиса защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA) компании «Кросстех».
По их данным, в период с 16 по 24 ноября было зафиксировано массовое создание фишинговых сайтов, которые имитируют личный кабинет налогоплательщика. Основная цель мошенников — вовлечение граждан в многоэтапную схему под предлогом проверки входа на платформу с последующей инсценировкой взлома аккаунта на «Госуслугах».
Эксперты указали, что если раньше аферисты использовали домены третьего уровня, то теперь они массово используют самостоятельные домены второго уровня в доменной зоне .RU. Руководитель сервиса Сергей Трухачев отметил, что это может свидетельствовать о попытке мошенников «создать искусственную нагрузку на существующие механизмы противодействия фишингу».
«Злоумышленники делают ставку уже не на убедительность доменного имени, а на количество ресурсов и скорость их создания: скорость появления новых фишинговых сайтов должна превышать скорость их блокировки», — добавил он.
Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что мошенники начали использовать имена погибших участников СВО для кражи аккаунтов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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