Новости за ночь: В России предложили новый метод тестирования водителей на алкоголь

Новое средство не является алкотестером, но за несколько секунд показывает, есть ли основания заподозрить наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Если есть, водителя отправят на полную процедуру освидетельствования, если нет, то разрешат продолжить движение, рассказал Быков.

По его словам, подобные индикаторы планируют применять на трассах, где можно организовать движение в одну полосу. Тогда за 20-30 минут на других полосах можно будет проверить 100% потока, отметил генерал-майор полиции. Важно, что водители будут понимать, что их могут проверить в любом месте, а значит, удержит часть из них от «пьяных поездок», добавил Быков.

Полиция передала проект изменений в постановление правительства о новом методе тестирования в Общественную палату для публичного обсуждения, затем работа над ним продолжится в правительстве, передаёт ТАСС.

