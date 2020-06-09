«Я обгонял»: Смертельное ДТП пьяного Ефремова попало на видео
Заслуженный артист РФ неоднократно попадал в неприятные истории в нетрезвом состоянии. Новая стоила жизни водителю фургона, в который въехал джип Ефремова.
Российский актёр театра и кино Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Джип, которым управлял заслуженный артист РФ, в понедельник вечером выехал на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Сам Ефремов не пострадал, а вот 67-летний курьер за рулём фургона получил тяжелейшие травмы. Его не сразу смогли достать из искорёженной кабины, от столкновения сложившейся гармошкой: кузов пришлось разрезать. С черепно-мозговой травмой, открытым переломом бедра и переломами рёбер мужчину госпитализировали в НИИ Склифосовского. Позже он скончался.
Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения, кадры опубликовал Центр организации дорожного движения.
На видео, которое показал телеканал РЕН ТВ, видно, что Ефремов сильно пьян. Он спрашивает у автора видео, так ли уж сильно пострадал водитель фургона. «Я его вылечу», - говорит актёр, отмечая, что «у него денег ***** (очень много)». Под утро стало известно, что водитель фургона — по данным СМИ, уроженец Рязани Сергей Захаров — скончался в больнице.
Очевидцы подтвердили РИА Новости, что, по их наблюдениям, Ефремов был сильно пьян. «Из джипа буквально выкатился», - говорит одна из них. Другие утверждают, что без посторонней помощи актёр не мог сесть и в автомобиль полиции.
Ефремов заявил, что точно не помнит, как произошло ДТП — он сказал лишь, что «обгонял», свидетельствует распространённое РЕН ТВ видео. По данным телеграм-канала Baza, в машине Ефремова находились актёр Иван Стебунов вместе с женой. Судя по всему, они не пострадали.
В полиции подтвердили, что Ефремов был пьян. В отношении актёра возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. С учётом гибели пострадавшего оно будет переквалифицировано, и тогда максимальный срок лишения свободы может составить 12 лет.
Это не первый инцидент, в который Ефремов попадает, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 году его в нетрезвом виде запечатлели в Сочи. Он спустился в бар отеля в халате и устроил дебош. В 2018 году он оскорбил зрителей театра, которые посчитали, что актёр нетрезв. А в марте 2020 года Ефремов не смог улететь из петербургского аэропорта Пулково в Ригу: его не пустили на борт самолёта и оставили трезветь, оформив протокол об административном правонарушении.
Дочь актёра Анна Мария в Stories на своей странице в «Инстаграме» раскритиковала отца. Судя по записям, её не удивило, что отец чуть не разбился в ДТП. «Не маленький, сам разберётся», - добавила она и сообщила, что готова «носить передачки», если Ефремова посадят в тюрьму.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде. По-видимому, это произошло до того, как стало известно о смерти водителя фургона.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
477 тыс.+8 985 / сут.
Умерли
5 971+112 / сут.
Выздоровели
231 тыс.+3 957 / сут.
- Масштаб экологического бедствия в Норильске расширился
- В России сделано свыше 13,2 млн тестов на коронавирус
- «Посткоронавирусная» Россия существенно подорожает для туристов
- МВД подтвердило гибель пострадавшего в ДТП с актёром Ефремовым
- Актёра Ефремова отпустили под подписку после смертельного ДТП в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru