«Я обгонял»: Смертельное ДТП пьяного Ефремова попало на видео

На видео, которое показал телеканал РЕН ТВ, видно, что Ефремов сильно пьян. Он спрашивает у автора видео, так ли уж сильно пострадал водитель фургона. «Я его вылечу», - говорит актёр, отмечая, что «у него денег ***** (очень много)». Под утро стало известно, что водитель фургона — по данным СМИ, уроженец Рязани Сергей Захаров — скончался в больнице.

Очевидцы подтвердили РИА Новости, что, по их наблюдениям, Ефремов был сильно пьян. «Из джипа буквально выкатился», - говорит одна из них. Другие утверждают, что без посторонней помощи актёр не мог сесть и в автомобиль полиции.

Ефремов заявил, что точно не помнит, как произошло ДТП — он сказал лишь, что «обгонял», свидетельствует распространённое РЕН ТВ видео. По данным телеграм-канала Baza, в машине Ефремова находились актёр Иван Стебунов вместе с женой. Судя по всему, они не пострадали.

В полиции подтвердили, что Ефремов был пьян. В отношении актёра возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до 7 лет лишения свободы. С учётом гибели пострадавшего оно будет переквалифицировано, и тогда максимальный срок лишения свободы может составить 12 лет.

Это не первый инцидент, в который Ефремов попадает, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 году его в нетрезвом виде запечатлели в Сочи. Он спустился в бар отеля в халате и устроил дебош. В 2018 году он оскорбил зрителей театра, которые посчитали, что актёр нетрезв. А в марте 2020 года Ефремов не смог улететь из петербургского аэропорта Пулково в Ригу: его не пустили на борт самолёта и оставили трезветь, оформив протокол об административном правонарушении.

Дочь актёра Анна Мария в Stories на своей странице в «Инстаграме» раскритиковала отца. Судя по записям, её не удивило, что отец чуть не разбился в ДТП. «Не маленький, сам разберётся», - добавила она и сообщила, что готова «носить передачки», если Ефремова посадят в тюрьму.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде. По-видимому, это произошло до того, как стало известно о смерти водителя фургона.

