Новости за ночь: Граждан предложили лишать водительских прав за пьяный неадекват

Водительские права граждан России могут начать отбирать в случае двукратного привлечения к ответственности за появление в общественных местах в пьяном состоянии. Такое предложение направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву член Общественной палаты Султан Хамзаев – лидер независимой некоммерческой всероссийской организации «Трезвая Россия».

Согласно его инициативы, без водительского удостоверения нарушители могут остаться на срок от 6 до 24 месяцев. Хамзаев выразил уверенность, что особое внимание следует обращать на нарушителей, которые на протяжении короткого времени повторно привлекаются за нарушение общественного порядка. По его словам, это может сигнализировать о том, что у человека есть проблемы с алкоголем и его вождение транспортного средства может угрожать окружающим, отмечает Ura.ru.

Хамзаев выступил с таким мнением в связи со смертельным ДТП, устроенным актёром Михаилом Ефремовым. В состоянии сильного алкогольного опьянения в минувший понедельник вечером он врезался на своём внедорожнике в микрофургон на Смоленской площади в Москве, водитель которого позднее скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов был сильно пьян, установила экспертиза. В его крови также обнаружены следы нескольких видов наркотических средств. Актер отправлен под домашний арест по ходатайству следствия.