Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле

Так, больше всего россиян приняли в Южной Корее — 1223 человека. Как отмечается в материале, большинство из них — члены морских экипажей, ещё 128 заявили цель поездки как туристическую. В Турцию в разгар пандемии коронавируса съездили 922 россиянина, в Болгарию — 635 человек, в Сербию — 190, в США — 136. Испания, Кипр и Шри-Ланка не зафиксировали ни одного прибывающего из России.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что выехать за границу могли люди с двойным гражданством, которые имели возможность воспользоваться эвакуационными рейсами. Другой возможный вариант — перелёты бизнес-джетами.

Официально в апреле могли выехать за рубеж только дипломаты, сотрудники представительств России при международных организациях и те, кому нужно похоронить близкого родственника. Ограничения ослабили только в июне, разрешив выезжать из России к больным родственникам, для лечения или учёбы, а также по работе.