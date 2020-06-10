Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле
После официального прекращения полётов за рубеж, закрытия сухопутных и речных границ с конца марта число поездок россиян за границу заметно снизилось. Несмотря на это, сотни граждан всё же выехали в другие страны, пишет РБК со ссылкой на статистику за апрель.
Так, больше всего россиян приняли в Южной Корее — 1223 человека. Как отмечается в материале, большинство из них — члены морских экипажей, ещё 128 заявили цель поездки как туристическую. В Турцию в разгар пандемии коронавируса съездили 922 россиянина, в Болгарию — 635 человек, в Сербию — 190, в США — 136. Испания, Кипр и Шри-Ланка не зафиксировали ни одного прибывающего из России.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что выехать за границу могли люди с двойным гражданством, которые имели возможность воспользоваться эвакуационными рейсами. Другой возможный вариант — перелёты бизнес-джетами.
Официально в апреле могли выехать за рубеж только дипломаты, сотрудники представительств России при международных организациях и те, кому нужно похоронить близкого родственника. Ограничения ослабили только в июне, разрешив выезжать из России к больным родственникам, для лечения или учёбы, а также по работе.
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