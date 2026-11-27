«Экономия – это главная причина, почему люди покупают подержанные устройства, но не только поэтому. Я, например, исторически покупал такие бизнес-ноутбуки, потому что в них заложен дополнительный запас прочности. Предполагается, что бизнесмен таскает его с собой по разным странам, он может оказаться в багаже, должен все пережить. Поэтому бизнес-серии Lenovo, Dell и других компаний имели повышенную выживаемость – более надежный корпус, титановые петли в отдельных случаях, система охлаждения с дополнительными наворотами. Если говорим про офисные задачи, иногда проще взять старый бизнес-ноутбук, потому что он прослужит дольше новых за ту же цену. Для кого-то это не вариант, кому-то подходит только новая вещь», - объяснил он.

При этом он подчеркнул, что есть и риски в такой покупке.

«Конечно, есть и риски. Например, люди покупают подержанные видеокарты, а они могут быть после ремонта, после майнера, могут быть китайские «франкенштейны», которые не очень правильно работают. Надо разбираться в теме, или брать с собой друга, который в этом разбирается. Китайцы бывают хитрые, доходит до того, что в ноутбуке отображается одно название процессора, а по факту там совсем другой процессор стоит. Нарваться на плохое устройство риск есть», - заключил он.

Полноценно заменить сокращающийся ассортимент ушедших из РФ бренды не могут ни российские производители, ни вторичный рынок, выбор сокращается, и это ведет к деградации рынка, сообщил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

