Россиянам рассказали, как покупать подержанные устройства без рисков
Илья Корнейчук заявил НСН, что иногда проще взять старый бизнес-ноутбук, потому что он прослужит дольше новых за ту же цену.
В покупке подержанных ноутбуков зачастую есть смысл помимо экономии, но необходимо разбираться в теме, чтобы не нарваться на подделку, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Россияне стали чаще покупать подержанные ноутбуки. За год их продажи выросли втрое, пишут «Известия». Пользователи стремятся сэкономить на покупке новых устройств: из-за роста цен на комплектующие они подорожали на 20–55%. При этом бюджетные модели стоимостью до 30 тыс. рублей практически исчезли с рынка, отмечают эксперты. Корнейчук раскрыл причины такого тренда.
«Экономия – это главная причина, почему люди покупают подержанные устройства, но не только поэтому. Я, например, исторически покупал такие бизнес-ноутбуки, потому что в них заложен дополнительный запас прочности. Предполагается, что бизнесмен таскает его с собой по разным странам, он может оказаться в багаже, должен все пережить. Поэтому бизнес-серии Lenovo, Dell и других компаний имели повышенную выживаемость – более надежный корпус, титановые петли в отдельных случаях, система охлаждения с дополнительными наворотами. Если говорим про офисные задачи, иногда проще взять старый бизнес-ноутбук, потому что он прослужит дольше новых за ту же цену. Для кого-то это не вариант, кому-то подходит только новая вещь», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что есть и риски в такой покупке.
«Конечно, есть и риски. Например, люди покупают подержанные видеокарты, а они могут быть после ремонта, после майнера, могут быть китайские «франкенштейны», которые не очень правильно работают. Надо разбираться в теме, или брать с собой друга, который в этом разбирается. Китайцы бывают хитрые, доходит до того, что в ноутбуке отображается одно название процессора, а по факту там совсем другой процессор стоит. Нарваться на плохое устройство риск есть», - заключил он.
Полноценно заменить сокращающийся ассортимент ушедших из РФ бренды не могут ни российские производители, ни вторичный рынок, выбор сокращается, и это ведет к деградации рынка, сообщил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
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