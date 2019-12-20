Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне
Мать Евгения Манюрова, которого в СМИ называют человеком, устроившим стрельбу на Лубянке в четверг, 19 декабря, рассказала, что сын увлекался стрельбой, пишет Газета.ру.
«Занимался года три-четыре, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — рассказала она.
Женщина также сообщила, что ее сын несколько месяцев назад уволился из охранного предприятия. В последнее время он вел себя возбужденно. При этом она уточнила, что сын не пил и не курил, а все свое время посвящал работе и хобби.
В результате стрельбы на Лубянке у здания ФСБ пострадали пять человек, погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Сам стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.
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