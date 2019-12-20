Новости за ночь: Мать лубянского стрелка раскрыла подробности о сыне

Женщина также сообщила, что ее сын несколько месяцев назад уволился из охранного предприятия. В последнее время он вел себя возбужденно. При этом она уточнила, что сын не пил и не курил, а все свое время посвящал работе и хобби.

В результате стрельбы на Лубянке у здания ФСБ пострадали пять человек, погиб сотрудник Федеральной службы безопасности. Сам стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.