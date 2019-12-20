Новости за ночь: Россия и Украина принципиально договорились по газу
Главные события ночи по версии НСН.
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу с 2020 года. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он отметил, что достигнутые договоренности обсудят в столицах на следующий день. Шефчович также назвал это «позитивными новостями» для всех трех сторон - Европы, России и Украины, передает RT.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный протокол к будущему соглашению. Проработка этого документа намечена на ближайшее время. По словам главы Минэнерго, в результате стороны выйдут на окончательные договоренности.
Отмечается, что до конца года еще состоится ряд встреч между сторонами.
В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка о конфликте между Москвой и Киевом относительно транзита газа. В частности, глава государства заявил, что Россия заинтересована в сохранении украинского маршрута.
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