Новости за ночь: Россия и Украина принципиально договорились по газу

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу с 2020 года. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он отметил, что достигнутые договоренности обсудят в столицах на следующий день. Шефчович также назвал это «позитивными новостями» для всех трех сторон - Европы, России и Украины, передает RT.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что стороны подготовили детальный протокол к будущему соглашению. Проработка этого документа намечена на ближайшее время. По словам главы Минэнерго, в результате стороны выйдут на окончательные договоренности.

Отмечается, что до конца года еще состоится ряд встреч между сторонами.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка о конфликте между Москвой и Киевом относительно транзита газа. В частности, глава государства заявил, что Россия заинтересована в сохранении украинского маршрута.