Новости за ночь: МВД захотело проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Сотрудникам ГИБДД могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики любого автомобилиста. Как пишут «Известия» со ссылкой на МВД, тест могут предложить пройти даже тем, внешний вид и поведение которых не вызывает подозрений.

Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования. Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.

Как уточняют в МВД, новый метод позволить проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, передает Ura.ru.

Ранее Минздрав сообщил, что тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав будут проводиться с 1 июля 2020 года. Министерство отложило вступление в силу новых правил медицинского осмотра для водителей после того, как президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуацию.