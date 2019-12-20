Новости за ночь: МВД захотело проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
Главные события ночи по версии НСН.
Сотрудникам ГИБДД могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики любого автомобилиста. Как пишут «Известия» со ссылкой на МВД, тест могут предложить пройти даже тем, внешний вид и поведение которых не вызывает подозрений.
Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования. Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.
Как уточняют в МВД, новый метод позволить проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, передает Ura.ru.
Ранее Минздрав сообщил, что тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав будут проводиться с 1 июля 2020 года. Министерство отложило вступление в силу новых правил медицинского осмотра для водителей после того, как президент РФ Владимир Путин вмешался в ситуацию.
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