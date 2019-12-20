Новости за ночь: Трамп потребовал импичмента
Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не затягивать с началом процесса импичмента. Об этом американский президент написал в своем Twitter.
«Я хочу немедленного начала процесса!» — цитирует Трампа «Газета.ру».
В сообщении он также подчеркнул, что желающие его отставки демократы не располагают никакими доказательствами против него, и вряд ли смогут найти их в будущем.
Импичмент Трампу не грозит, так как Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, проголосует ровно наоборот, чем конгрессмены, рассказал в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
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