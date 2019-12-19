«Вальнули ублюдка!» Появилось уникальное видео убийства стрелка на Лубянке

Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке. В результате тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ, один из них позднее скончался. Кроме того, были ранены еще пять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Президент России Владимир Путин проинформирован о произошедшем.

