«Вальнули ублюдка!» Появилось уникальное видео убийства стрелка на Лубянке
Видео момента ликвидации неизвестного мужчины, открывшего в четверг вечером стрельбу в центре Москвы, появилось в распоряжении НСН.
На видеозаписи виден момент убийства стрелка снайперами и слышны голоса очевидцев: «Завалили ублюдка!»
Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия вечером 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке. В результате тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ, один из них позднее скончался. Кроме того, были ранены еще пять человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Президент России Владимир Путин проинформирован о произошедшем.
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