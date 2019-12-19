«Ко Дню чекиста». Ветеран «Альфы» назвал стрельбу на Лубянке терактом

Сотрудники Госавтоинспекции бросились на спасение людей во время стрельбы у приемной Федеральной службы безопасности в центре российской столицы. Один из бойцов ГИБДД погиб, сообщила Маргарита Симонян в своем telegram-канале.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ подтвердили информацию о происшествии на Большой Лубянке. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, после чего был нейтрализован. По словам очевидцев, стрельба началась после шести часов вечера. По данным министерства здравоохранения, крайне тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.