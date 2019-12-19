«Ко Дню чекиста». Ветеран «Альфы» назвал стрельбу на Лубянке терактом
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН выразил уверенность, что перестрелка напрямую связана с предстоящим днем сотрудника госбезопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции бросились на спасение людей во время стрельбы у приемной Федеральной службы безопасности в центре российской столицы. Один из бойцов ГИБДД погиб, сообщила Маргарита Симонян в своем telegram-канале.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ подтвердили информацию о происшествии на Большой Лубянке. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, после чего был нейтрализован. По словам очевидцев, стрельба началась после шести часов вечера. По данным министерства здравоохранения, крайне тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.
«Я думаю, что все это квалифицируется как теракт и будет признано как теракт. Насколько я понимаю, информация противоречива во всех источниках, говорится где-то, что погибли невинные граждане, что нападавший бежал с автоматом и стрелял. Убийство граждан и нападение на приемную ФСБ России просто так не делается. Говоря о причинах, я могу домыслить или рассуждать чисто интуитивно, но сегодня отмечается День военной контрразведки, а завтра будет День работника органов безопасности, как наше поколение говорит «День чекиста». Возможно, что эти озлобленные люди, если верить сообщениям, их три человека, а это уже вооруженная группа, именно к этому дню и приготовила эту трагедию. В этой ситуации будут разбираться следственные органы, которые, я думаю, уже на месте и проводят следственные действия. Подробности пока неизвестны, ясно только, что преступники нейтрализованы», — сказал Сергей Гончаров.
Президенту РФ Владимиру Путину предоставлен доклад о стрельбе у приёмной Федеральной Службы Безопасности на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В соцсетях начали появляться видеозаписи стрельбы, которая произошла вечером, 19 декабря, в центре российской столицы. На них слышна серия выстрелов, видны разбегающиеся люди.
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