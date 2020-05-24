СМИ: Кадыров пошёл на поправку

Состояние главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, госпитализированного в Москве с пневмонией и подозрением на коронавирус, улучшается, сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, терапия даёт положительные результаты: Кадыров даже прошёлся по палате, утверждается в сообщении.

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Власти Чечни официально не подтверждали госпитализацию Кадырова. Спикер парламента республики Магомед Даудов в Instagram-эфире заявил, что глава Чечни здоров, а предположения о его болезни назвал сплетнями.

Накануне вечером Кадыров в своем Telegram-канале поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. Он опубликовал текст поздравление и видео, снятое у мечети в Грозном. Сам глава республики на видео не появился.

По данным Baza, Кадыров записал голосовое сообщение, которое его приближённые якобы наложили на видеоряд.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровКоронавирус
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