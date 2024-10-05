«Нет дороги и моста»: На Алтае прорвало дамбу

По словам Шушунова, в настоящий момент на месте происшествия работают представители спецслужб. ЧП также контролируют в региональном правительстве. Сейчас специалисты оценивают ущерб и разрабатывают меры для скорейшей ликвидации прорыва. Чиновник также призвал население района сохранять спокойствие.

«Просим население сохранять выдержку и спокойствие, находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги. Не поддаваться панике и не плодить слухи, которые точно не сыграют в пользу устранения всего произошедшего», - написал глава района.

При этом позже в администрации уточнили, что из-за прорыва дамбы транспортное сообщение с населенными пунктами не было нарушено. В связи с этим власти исключили возможное возникновение угрозы инфраструктуре района.