«Нет дороги и моста»: На Алтае прорвало дамбу

Инцидент произошел в Шелаболихинском районе. 

ПРОРЫВ ДАМБЫ НА АЛТАЕ

Рано утром 5 октября в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу. Конструкция сдерживала воду Зеркальных озер. В результате инцидента была разрушена дорога, соединяющая две части села Шелаболиха. Известно, что вода вышла в русло реки, разделяющей населенный пункт.

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«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», - написал в своем Telegram-канале глава Шелаболихинского района Александр Шушунов примерно в 06:50 часов утра.

«Известия» опубликовали кадры, на которых видно, как поток воды прорывается через разрушенную дорогу. Очевидцы сообщили о потребности обходить поврежденный участок из-за опасности соприкоснуться с проводами.

«Все, мостика нет», - сказала одна из жительниц.

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По словам Шушунова, в настоящий момент на месте происшествия работают представители спецслужб. ЧП также контролируют в региональном правительстве. Сейчас специалисты оценивают ущерб и разрабатывают меры для скорейшей ликвидации прорыва. Чиновник также призвал население района сохранять спокойствие.

«Просим население сохранять выдержку и спокойствие, находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги. Не поддаваться панике и не плодить слухи, которые точно не сыграют в пользу устранения всего произошедшего», - написал глава района.

При этом позже в администрации уточнили, что из-за прорыва дамбы транспортное сообщение с населенными пунктами не было нарушено. В связи с этим власти исключили возможное возникновение угрозы инфраструктуре района.

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Однако на момент публикации материала пост о прорыве дамбы в Шелаболихинском районе был удален из Telegram-канала Александра Шушунова. Последняя публикация на портале к этому часу — поздравление с Днем Учителя.

ПРОРЫВ ДАМБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

До этого крупный прорыв дамбы произошел вечером 26 июля в поселке Киолим Челябинской области. Тогда река Большой Киалим вышла из русла, затопив участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым. Сообщалось, что это произошло из-за обильных осадков, которые выпали в регионе.

По ходу движения воды находились четыре поселка: Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. В зоне подтопления было примерно 200 человек. В связи с этим власти приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов. Граждан временного разместили в городе Карабаш. Тогда в МЧС сообщали об эвакуации 163 жителей Челябинской области, в том числе 21 ребенка.

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Из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище был затоплен один поселок. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС. По руслу реки Большой Киалим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в ней поднялся на семь сантиметров.

Представители МЧС России рассказали, что утром 27 июля на ликвидацию последствий ЧС прибыли более 170 специалистов и 60 единиц техники. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 6 августа в Дальнереченске прорвало дамбу.


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ФОТО: Telegram-канал главы Шелаболихинского района Александра Шушунова
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