«Разбой из 1990-х»: На Пироговском водохранилище разгромили базу отдыха
Один из последних островков бесплатного отдыха на подмосковном водохранилище был разрушен ранним утром, в итоге бабушки остались без домов, дети - без морской школы, также разрушили склад гуманитарки для участников СВО.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает все больше обращений от россиян, потерявших надежду на решение своих проблем.
Так, Городецкий район Нижегородской области уже год утопает в мусоре, а в Подмосковье на днях произошла настоящая «история из 1990-х», на которую нам пожаловались пенсионеры.
***
Пироговское водохранилище является одной из жемчужин ближайшего Подмосковья. На его берегу долгие годы работает зона отдыха «Дубрава», с советских времен там стояли домики пенсионеров, а дети занимались в Школе морского многоборья. Однако в середине сентября этой идиллии пришел конец. Владельцы соседнего участка в пять утра пригнали экскаваторы и рабочих, которые без всяких разрешений разгромили всю эту красоту. Не пожалели ни детскую площадку, ни склад гуманитарной помощи для участников СВО.
«Он вызвал экскаватор, штук 20 каких-то людей набрал и просто устроил в 5:30 утра тотальный разбой из 1990-х, сносил все, что только можно. Там были и склады гуманитарки СВО, и кемпинг 1986-го года для ветеранов труда. Снесено 16 домиков, снесено здание Федерации парусного спорта, пострадали склады гуманитарки. Там чуть ли не четвертое поколение спортсменов выросло, дети приезжали заниматься из Москвы, Мытищ, Королева. За день до этого проводились соревнования по морскому многоборью, а на следующий день привезли сварочный аппарат и хотели просто срезать причал детской морской школы. Основное здание отстояли телами, при этом сломали здание, где проходили теоретические занятия», - пожаловалась НСН одна из сотрудниц базы.
По ее словам, были и пострадавшие, однако власти и полиция пока не отреагировали на беспредел.
«Это, можно сказать, последний кусочек, ближайший бесплатный пляж для местных жителей. Всего там пять полян, на двух из них стоят домики, одну из них сравняли с землей. У нас одной из бабушек стало плохо, когда они увидели это все, там чуть ли не до больницы дело дошло, сердце прихватило. Кроме того, в это время у нас на площадке находился ветеран СВО, он проходит реабилитацию, у него с ногами проблемы. Его в какой-то момент в колено ударили, ему "скорую" вызывали. Вообще кошмар!» - возмутилась собеседница НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации руководство МВД и прокуратуры.
***
Еще один сигнал SOS пришел к нам из Нижегородской области. В Городецком районе несколько десятков деревень уже год утопают в мусоре и ничего не могут с этим сделать. В общей сложности от антисанитарии страдают около 50 тысяч человек, при этом их проблемы усугубил еще и недавний пожар на складе ТБО.
«На протяжении года по всему району отвратительно вывозится мусор. Это и Городец, и Заволжье, всего в районе проживает около 50 тысяч человек, проблема касается нескольких десятков деревень. Повсюду мусорные кучи с ветками, особенно крупный бытовой мусор. Ковши стоят железные, они вообще редко вывозятся. Люди приносят - это все по полгода, по году может стоять. Это просто ужас, что творится! Администрация ссылается на то, что подрядчик не выполняет свои обязанности, и на этом разговор заканчивается. Кроме того, неделю назад у нас был крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пожар потушили, но теперь ссылаются то, что сейчас полигон не работает или работает не в полную мощь, и мусор вывозится еще реже», - рассказал НСН житель одной из деревень.
Недавно мы рассказывали, как власти Адыгеи справились с мусорной проблемой. Проверим, получится ли у нижегородского губернатора помочь людям, пока их проблемы не скрылись под снегом.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина передала России четырех детей для воссоединения с семьями
- Репетиции оркестра Теодора Курентзиса покажут в прямом эфире
- СМИ: Операция по подрыву «Северных потоков» обошлась в 300 тысяч долларов
- Леди Гага написала альбом Harlequin ко второму «Джокеру»
- Российский Су-34 уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
- Мантуров: В России растет количество жалоб на маркетплейсы
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ
- Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов и экстремистов
- Великобритания перебросила в Ливан авиационную группу и около 700 военнослужащих
- «Зачем огород городить?»: Глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru