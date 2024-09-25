«Разбой из 1990-х»: На Пироговском водохранилище разгромили базу отдыха

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Пироговское водохранилище является одной из жемчужин ближайшего Подмосковья. На его берегу долгие годы работает зона отдыха «Дубрава», с советских времен там стояли домики пенсионеров, а дети занимались в Школе морского многоборья. Однако в середине сентября этой идиллии пришел конец. Владельцы соседнего участка в пять утра пригнали экскаваторы и рабочих, которые без всяких разрешений разгромили всю эту красоту. Не пожалели ни детскую площадку, ни склад гуманитарной помощи для участников СВО.

«Он вызвал экскаватор, штук 20 каких-то людей набрал и просто устроил в 5:30 утра тотальный разбой из 1990-х, сносил все, что только можно. Там были и склады гуманитарки СВО, и кемпинг 1986-го года для ветеранов труда. Снесено 16 домиков, снесено здание Федерации парусного спорта, пострадали склады гуманитарки. Там чуть ли не четвертое поколение спортсменов выросло, дети приезжали заниматься из Москвы, Мытищ, Королева. За день до этого проводились соревнования по морскому многоборью, а на следующий день привезли сварочный аппарат и хотели просто срезать причал детской морской школы. Основное здание отстояли телами, при этом сломали здание, где проходили теоретические занятия», - пожаловалась НСН одна из сотрудниц базы.

По ее словам, были и пострадавшие, однако власти и полиция пока не отреагировали на беспредел.

«Это, можно сказать, последний кусочек, ближайший бесплатный пляж для местных жителей. Всего там пять полян, на двух из них стоят домики, одну из них сравняли с землей. У нас одной из бабушек стало плохо, когда они увидели это все, там чуть ли не до больницы дело дошло, сердце прихватило. Кроме того, в это время у нас на площадке находился ветеран СВО, он проходит реабилитацию, у него с ногами проблемы. Его в какой-то момент в колено ударили, ему "скорую" вызывали. Вообще кошмар!» - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации руководство МВД и прокуратуры.

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Еще один сигнал SOS пришел к нам из Нижегородской области. В Городецком районе несколько десятков деревень уже год утопают в мусоре и ничего не могут с этим сделать. В общей сложности от антисанитарии страдают около 50 тысяч человек, при этом их проблемы усугубил еще и недавний пожар на складе ТБО.

«На протяжении года по всему району отвратительно вывозится мусор. Это и Городец, и Заволжье, всего в районе проживает около 50 тысяч человек, проблема касается нескольких десятков деревень. Повсюду мусорные кучи с ветками, особенно крупный бытовой мусор. Ковши стоят железные, они вообще редко вывозятся. Люди приносят - это все по полгода, по году может стоять. Это просто ужас, что творится! Администрация ссылается на то, что подрядчик не выполняет свои обязанности, и на этом разговор заканчивается. Кроме того, неделю назад у нас был крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Пожар потушили, но теперь ссылаются то, что сейчас полигон не работает или работает не в полную мощь, и мусор вывозится еще реже», - рассказал НСН житель одной из деревень.

Недавно мы рассказывали, как власти Адыгеи справились с мусорной проблемой. Проверим, получится ли у нижегородского губернатора помочь людям, пока их проблемы не скрылись под снегом.