«С одной стороны, это хорошо — дети будут видеть меньше глупостей. С другой стороны, если подросткам надо, они эти глупости найдут и не остановятся перед запретом. Например, старшеклассницы регистрируются на сайтах знакомств, просто меняя возраст, запретный плод сладок. Кроме того, сейчас социальные сети для подростков — достаточно важная часть жизни. Конечно, ее надо регулировать, но это очень сложно. Запреты — самый простой способ, но не самый эффективный. Нужно объяснять подросткам, что такое опасность в интернете, что там ничего не исчезает. Важно не столько контролировать, сколько объяснять, как вести себя в интернете. Можно ввести школьный курс, и это было бы неплохо, но кто будет преподавать? Некоторые учителя информатики вообще мало что понимают в соцсетях. Я считаю, что этим должны заниматься родители, которым пора возвращать воспитательную функцию. И тут возникает вопрос осознанного родительства, чтобы было больше родителей, которые занимаются детьми, которые спрашивают у психологов, как правильно что-то объяснить детям», — сказала Кокурина.

Собеседница НСН добавила, что детям стоит разрешать общаться в соцсетях не раньше чем в 14 лет.

«Раньше 14 лет детям в соцсетях делать нечего, потому что у детей до этого возраста вообще тормозов нет. К 14 годам появляется хоть какое-то понимание опасности. Дети в возрасте 12-13 лет — это совсем безбашенные люди, они думают, что им ничего не будет за то, что они поливают всех матом в группе в мессенджере», — заключила психолог.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что в России нет готового технического решения, которое позволит контролировать вход детей в социальные сети.

