СМИ: Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее уточнила, что в ходе недавнего разговора между Трампом и Зеленским таких призывов с американской стороны не прозвучало. По ее словам, глава государства «неустанно работает над завершением конфликта на Украине», а публикации ряда СМИ не соответствуют действительности.

В Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского бить по Москве

Издания Financial Times и Washington Post со ссылкой на собственные источники утверждали, что Трамп якобы рекомендовал Киеву наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу как часть стратегии давления на Россию с целью склонить ее к переговорам.

Washington Post также сообщала, что в ответ на такие слова Зеленский якобы попросил у Вашингтона соответствующее вооружение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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