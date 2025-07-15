СМИ: Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее уточнила, что в ходе недавнего разговора между Трампом и Зеленским таких призывов с американской стороны не прозвучало. По ее словам, глава государства «неустанно работает над завершением конфликта на Украине», а публикации ряда СМИ не соответствуют действительности.