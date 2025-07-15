Генеральный секретарь НАТО хочет сорвать переговоры России и Украины, поэтому критикует кандидатуру советника президента Владимира Мединского в качестве лидера российской делегации, рассказал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался президенту США Дональду Трампу на российскую делегацию в Стамбуле, заявив, что «русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года». Политолог объяснил эти слова тем, что Рютте хочет сорвать переговоры, поэтому использует необоснованную критику.