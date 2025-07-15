Высокоранговый гений: Политолог Марков вступился за Мединского
Советник президента Владимир Мединский является высокоранговым представителем России, поэтому критика в его адрес со стороны генерального секретаря НАТО Марка Рютте не обоснована, заявил НСН Сергей Марков.
Генеральный секретарь НАТО хочет сорвать переговоры России и Украины, поэтому критикует кандидатуру советника президента Владимира Мединского в качестве лидера российской делегации, рассказал политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался президенту США Дональду Трампу на российскую делегацию в Стамбуле, заявив, что «русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года». Политолог объяснил эти слова тем, что Рютте хочет сорвать переговоры, поэтому использует необоснованную критику.
«Никого другого нам посылать не надо. Владимир Мединский — это бывший министр, он советник президента, его статус выше, чем у главы украинской делегации. Он не военный и не разведчик, он — гениальный переговорщик, а рядом с ним были и замминистра обороны и представители российской разведки. Рютте — подлец, негодяй и военный преступник, поэтому он пытается сорвать все мирные переговоры и хочет дискредитировать их статус. Нравиться этим преступникам бесполезно, они поймут только тогда, когда перед ними замаячит перспектива полного поражения Украины и возможность суда, к которому может быть привлечен и генсек НАТО, тогда он задергается», — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, усомнившегося в составе российской делегации на переговорах с Украиной, напоминает НСН.
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