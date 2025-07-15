Словакия попросила отсрочку по санкциям ради сохранения поставок газа из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерении Братиславы добиться отсрочки голосования по 18-му пакету санкций Евросоюза против России. Как заявил глава правительства, такое решение было предложено в обмен на предоставление стране исключения, позволяющего до 2034 года продолжать закупки российского газа в рамках действующего контракта с «Газпромом».

По словам Фицо, официальный представитель Словакии во вторник получил поручение обратиться в Еврокомиссию с просьбой перенести голосование, ссылаясь на внутреннюю политическую ситуацию. При этом он отметил, что Еврокомиссия пока отвергает возможность предоставления исключения, ссылаясь на противоречие подобного шага общей логике санкционного давления на Москву.