Словакия попросила отсрочку по санкциям ради сохранения поставок газа из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о намерении Братиславы добиться отсрочки голосования по 18-му пакету санкций Евросоюза против России. Как заявил глава правительства, такое решение было предложено в обмен на предоставление стране исключения, позволяющего до 2034 года продолжать закупки российского газа в рамках действующего контракта с «Газпромом».
По словам Фицо, официальный представитель Словакии во вторник получил поручение обратиться в Еврокомиссию с просьбой перенести голосование, ссылаясь на внутреннюю политическую ситуацию. При этом он отметил, что Еврокомиссия пока отвергает возможность предоставления исключения, ссылаясь на противоречие подобного шага общей логике санкционного давления на Москву.
Фицо добавил, что Еврокомиссия, несмотря на отказ Словакии поддержать санкционный пакет, все же предложила республике определенные гарантии по газоснабжению, но без возможности наложения вето со стороны Братиславы.
Словацкое правительство, по словам премьера, выступает против предложений Еврокомиссии о прекращении импорта российского газа с 2028 года. Вместе с тем, Брюссель выразил готовность к переговорам о дополнительных гарантиях, которые могли бы обеспечить Словакии стабильность поставок в будущем, передает «Радиоточка НСН».
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