«Устроили шухер!»: «Кривая линия» помогла жителям дома Дорониной и Пушкиной

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В начале июня в «Кривую линию» обратилась легендарная рок-поэтесса Маргарита Пушкина, тексты песен которой знают наизусть фанаты «Арии» и «Мастера». Она рассказала, что под предлогом реставрации в сталинском доме сломали красивейшую чугунную ограду и увезли в неизвестном направлении.

Чиновники объясняли, что вместо ограды будет зелень, не обращая внимание на протесты Пушкиной, Дорониной и других жильцов «Дома с башенкой». Заслуженных людей принимали за «букашек», однако в ходе переписки с НСН риторика изменилась. И вот, спустя почти три месяца дому вернули исторический вид. Маргарита Пушкина назвала это «большой победой».

«В итоге у нас получился новодел, поскольку наш забор выкорчевывали с такой ненавистью, что он весь пришел в полную негодность. Но сделали новый забор с соблюдением орнаментов, получилась реплика. Я оцениваю это как большую победу, потому что в самом начале, до того, как подключилось радио и СМИ, мы получали отписки, что согласно новому архитектурному решению в городе создаются свободные пространства без всяких ограждений. Но все-таки удалось доказать, что у нас исторический архитектурный ансамбль, это сработало. Кто-то из жильцов недоволен, что это не сталинский чугун, а новый забор, но лично я считаю, что мы должны быть благодарны всем, кто подключился к спасению, и все-таки мы победили. Это мое совершенно четкое мнение. Более того, сейчас ремонтируют наши ворота со звездами. Самое главное, что ограждение, за которое мы бились, и ворота, за которые мы боялись, что их тоже куда-то унесут и сдадут, сейчас активно восстанавливаются», - подчеркнула поэтесса.

Она описала произошедшее словами из песни Джо Кокера и поблагодарила НСН за то, что удалось «устроить шухер».

«Получается, что даже в такой ситуации можно достучаться, а изначально все решили, что это все обречено. Как пел Джо Кокер в прекрасной песне "With a little help of my friends" (с небольшой помощью моих друзей - прим. НСН), когда подключаются какие-то еще силы, объединяются и начинают интенсивно давить и доказывать свою правоту, что-то можно сделать даже вот в такой, казалось бы, безвыходной ситуации. Надо всех нас поздравлять с этой победой, потому что без вашей помощи и ваших коллег ничего бы не было. Я всегда говорила, что надо вовремя устроить шухер. Это получилось. И мы в результате все можем считать себя победителями», - заключила собеседница НСН.

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НСН удается достучаться до чиновников, поэтому многие воспринимают нас как последнюю палочку-выручалочку. На днях к нам обратились жители Твери, которые с 1 июля сидят без горячей воды и не понимают, как изменить ситуацию.

«У нас в Твери очень во многих домах планово отключили воду, а потом не дали ее, ссылаясь на изношенность сетей. Мы уже несколько месяцев нет воды, с 1 июля, и так во многих районах города – в Заволжском, Московском.... Сначала должны были к первому сентября дать воду, потом писали про вторую половину сентября, потом про 1 октября, но опять нет воды. Что мы делаем? Кастрюли греем, водонагреватели ставим, надо же как-то мыться и питаться. При этом мы боимся, что сейчас начнется отопительный сезон - и не будет ли потом такая же ситуация с отоплением? Нам реально страшно, а что будет завтра? Холодно, отопления нет, дети маленькие в квартирах», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили разобраться в ситуации тверского губернатора Игоря Руденю.