Трамп заявил, что в конфликте на Украине он «на стороне человечества»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, подчеркнув, что выступает за защиту человеческих жизней. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во вторник.
По словам главы государства, его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия и гибели людей.
«Я ни на чьей стороне... Я на стороне человечества», — подчеркнул Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг Украины.
Американский президент ранее неоднократно заявлял о намерении добиваться скорейшего завершения конфликта и подчеркивал необходимость дипломатического пути урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
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