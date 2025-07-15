Трамп заявил, что в конфликте на Украине он «на стороне человечества»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, подчеркнув, что выступает за защиту человеческих жизней. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во вторник.

По словам главы государства, его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия и гибели людей.

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«Я ни на чьей стороне... Я на стороне человечества», — подчеркнул Трамп, комментируя текущую ситуацию вокруг Украины.

Американский президент ранее неоднократно заявлял о намерении добиваться скорейшего завершения конфликта и подчеркивал необходимость дипломатического пути урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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