Трамп заявил, что в конфликте на Украине он «на стороне человечества»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, подчеркнув, что выступает за защиту человеческих жизней. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во вторник.

По словам главы государства, его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия и гибели людей.