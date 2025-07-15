Чехия отказалась участвовать в проекте США по закупке оружия для Украины

Чехия не планирует присоединяться к инициативе США по продаже американского вооружения союзникам для дальнейших поставок Украине. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, его слова приводит агентство ČTK.

По словам главы чешского правительства, Прага намерена сосредоточиться на других формах поддержки Киева. В частности, речь идет о продолжающейся по чешской инициативе программе закупки боеприпасов в третьих странах за счет средств западных государств. Фиала подчеркнул, что на данном этапе Чехия не рассматривает участие в американском проекте.

Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о запуске схемы поставок Украине современного вооружения через союзников по НАТО.

Координация проекта возложена на Североатлантический альянс. О готовности финансировать закупки заявили Германия, Великобритания, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, передает «Радиоточка НСН».

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