Чехия отказалась участвовать в проекте США по закупке оружия для Украины
Чехия не планирует присоединяться к инициативе США по продаже американского вооружения союзникам для дальнейших поставок Украине. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, его слова приводит агентство ČTK.
По словам главы чешского правительства, Прага намерена сосредоточиться на других формах поддержки Киева. В частности, речь идет о продолжающейся по чешской инициативе программе закупки боеприпасов в третьих странах за счет средств западных государств. Фиала подчеркнул, что на данном этапе Чехия не рассматривает участие в американском проекте.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о запуске схемы поставок Украине современного вооружения через союзников по НАТО.
Координация проекта возложена на Североатлантический альянс. О готовности финансировать закупки заявили Германия, Великобритания, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, передает «Радиоточка НСН».
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