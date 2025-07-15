Польша направила Украине 47-й пакет военной помощи

Польша передала Украине очередной, 47-й по счету пакет военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, выступая перед журналистами на полях встречи в Брюсселе.

Детали поставки не разглашаются. Однако Сикорский уточнил, что несколько последних пакетов стоили не менее 100 миллионов евро каждый.