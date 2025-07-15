Польша направила Украине 47-й пакет военной помощи
Польша передала Украине очередной, 47-й по счету пакет военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, выступая перед журналистами на полях встречи в Брюсселе.
Детали поставки не разглашаются. Однако Сикорский уточнил, что несколько последних пакетов стоили не менее 100 миллионов евро каждый.
Москва неоднократно выражала негативную реакцию на продолжающиеся поставки вооружений Киеву. Российские власти заявляют, что такие действия западных стран препятствуют мирному урегулированию, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и усиливают эскалацию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что масштабная военная поддержка Украины со стороны Запада снижает шансы на переговорный процесс, передает «Радиоточка НСН».
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