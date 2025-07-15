Польша направила Украине 47-й пакет военной помощи

Польша передала Украине очередной, 47-й по счету пакет военной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, выступая перед журналистами на полях встречи в Брюсселе.

Детали поставки не разглашаются. Однако Сикорский уточнил, что несколько последних пакетов стоили не менее 100 миллионов евро каждый.

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Москва неоднократно выражала негативную реакцию на продолжающиеся поставки вооружений Киеву. Российские власти заявляют, что такие действия западных стран препятствуют мирному урегулированию, фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и усиливают эскалацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. В Кремле также заявляли, что масштабная военная поддержка Украины со стороны Запада снижает шансы на переговорный процесс, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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