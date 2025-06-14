СМИ: Количество погибших в авиакатастрофе в Индии увеличилось до 274

В Индии количество погибших в результате крушения Boeing 787 Dreamliner авиакомпании «Air India» в Ахмедабаде увеличилось до 274. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным источника, из 242 находившихся на борту рухнувшего судна людей погиб 241 человек. Известно об одном выжившем пассажире, сидевшем на месте «11А».

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Отмечается, что еще 33 человека погибли на месте крушения на земле. Из них десять студентов, которые в момент катастрофы находились в общежитии медколледжа, на который упал лайнер. Уточняется, что еще несколько человек погибли на улице в момент падения самолета.

12 июня Boeing 787 Dreamliner, следовавший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, рухнул на общежитие медицинского колледжа в районе Мегани Нагар. Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для Dreamliner, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что на юго-западе Ирана при израильской атаке обрушилось здание в городе Шахил Чамран, в результате чего погиби 60 человек.

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