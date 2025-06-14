СМИ: Количество погибших в авиакатастрофе в Индии увеличилось до 274

Отмечается, что еще 33 человека погибли на месте крушения на земле. Из них десять студентов, которые в момент катастрофы находились в общежитии медколледжа, на который упал лайнер. Уточняется, что еще несколько человек погибли на улице в момент падения самолета.

12 июня Boeing 787 Dreamliner, следовавший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, рухнул на общежитие медицинского колледжа в районе Мегани Нагар. Самолет не смог набрать высоту и разбился спустя несколько секунд после взлета. Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для Dreamliner, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что на юго-западе Ирана при израильской атаке обрушилось здание в городе Шахил Чамран, в результате чего погиби 60 человек.