Слава пожаловалась, что не может продать квартиру из-за «схемы Долиной»
Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что не может продать свою квартиру из-за созданных на рынке рисков после судебной истории с Ларисой Долиной. По ее словам, покупатели настороженно относятся к сделкам с артистами, опасаясь возможных мошеннических схем.
Слава пояснила, что хочет продать недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома, однако теперь для продажи ей требуется пройти дополнительные проверки, включая посещение медицинских учреждений и фиксацию сделки на видео. Артистка возмутилась, что её добросовестность ставят под сомнение из-за чужого прецедента.
В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку по продаже ее квартиры Полине Лурье. Суд подтвердил, что певица стала жертвой введения в заблуждение, и вернул ей право собственности.
Риелторы тогда предупреждали, что решение суда может усилить недоверие на рынке вторичного жилья. По словам Славы, именно это и происходит: покупатели опасаются, что сделки могут быть оспорены, если продавец — публичная персона, передает «Радиоточка НСН».
