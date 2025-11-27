Слава пожаловалась, что не может продать квартиру из-за «схемы Долиной»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что не может продать свою квартиру из-за созданных на рынке рисков после судебной истории с Ларисой Долиной. По ее словам, покупатели настороженно относятся к сделкам с артистами, опасаясь возможных мошеннических схем.

Слава пояснила, что хочет продать недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома, однако теперь для продажи ей требуется пройти дополнительные проверки, включая посещение медицинских учреждений и фиксацию сделки на видео. Артистка возмутилась, что её добросовестность ставят под сомнение из-за чужого прецедента.

Суд оставил за Долиной право собственности на квартиру в Хамовниках

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав недействительной сделку по продаже ее квартиры Полине Лурье. Суд подтвердил, что певица стала жертвой введения в заблуждение, и вернул ей право собственности.

Риелторы тогда предупреждали, что решение суда может усилить недоверие на рынке вторичного жилья. По словам Славы, именно это и происходит: покупатели опасаются, что сделки могут быть оспорены, если продавец — публичная персона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети певицы
ТЕГИ:КвартирыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры