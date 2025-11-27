Слава пожаловалась, что не может продать квартиру из-за «схемы Долиной»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила, что не может продать свою квартиру из-за созданных на рынке рисков после судебной истории с Ларисой Долиной. По ее словам, покупатели настороженно относятся к сделкам с артистами, опасаясь возможных мошеннических схем.

Слава пояснила, что хочет продать недвижимость, чтобы помочь семье и заняться перестройкой дома, однако теперь для продажи ей требуется пройти дополнительные проверки, включая посещение медицинских учреждений и фиксацию сделки на видео. Артистка возмутилась, что её добросовестность ставят под сомнение из-за чужого прецедента.