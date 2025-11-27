Российские режиссеры представили две крупные премьеры в прокате

«Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского, несмотря на участие автора романа в создании сценария, значительно отходит от литературного первоисточника. Картина рассказывает о замороженном Иннокентии Платонове, который приходит в себя спустя век и пытается восстановить память. Фильм поднимает тему одиночества человека, вырванного из своего времени, однако неоднозначные сюжетные решения и несогласованность жанровых элементов оставляют вопросы.

В результате «На выброс» выделяется цельностью и эмоциональной глубиной, а «Авиатор» может заинтересовать зрителей, предпочитающих исторические и мелодраматические истории, несмотря на существенные отличия от оригинального романа, передает «Радиоточка НСН».

