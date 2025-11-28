С 2026 года могут установить прогрессивную шкалу маткапитала

Соответствующий проект закона уже подготовлен к внесению в Госдуму. Согласно инициативе, с 1 января 2026 года размер выплаты за второго ребенка составит свыше 900 тысяч рублей, а за третьего и последующих детей — около 1,4 млн рублей. В настоящее время, по данным Соцфонда, максимальная сумма маткапитала не превышает 900 тысяч рублей, независимо от очередности рождения ребенка при определенных условиях.

Как подчеркнул депутат, данное предложение является давней программной инициативой партии. «Практика показывает, что именно материнский капитал — самая эффективная демографическая мера», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что рассматривается возможность расширения федеральной программы материнского капитала на семьи с третьим и последующими детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

