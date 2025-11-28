Путин заявил о больших потерях бюджета из-за «черного импорта» через Казахстан

Глава государства Владимир Путин заявил о значительных финансовых потерях федерального бюджета, исчисляемых десятками миллиардов рублей, которые вызваны масштабами «черного импорта» через границу с Казахстаном, сообщает «Интерфакс».

По его словам, для противодействия этой практике по его поручению были усилены выборочные проверки грузов на таможне. В ходе них выяснилось, что множество грузовиков пересекают границу без сопроводительных документов. Ужесточение контроля привело к образованию многокилометровых очередей из фур.

Для оперативного решения проблемы российские власти ведут переговоры с казахстанскими коллегами. Стороны договорились, что решат проблему с документами на товары, чтобы в них был указан конечный получатель и заявлена цена. Путин заверил, что вопрос с заторами планируется полностью урегулировать до конца текущего года.

