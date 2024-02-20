В Киргизии пропал российский альпинист во время восхождения на Аксу
В Киргизии пропал российский альпинист Евгений Глазунов при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую Федерацию альпинизма и скалолазания (ФАР).
По данным ФАР, альпинист начал восхождение на гору Аксу 12 февраля. Затем 16 февраля он приступил к спуску из-за непогоды. Позже связь с россиянином оборвалась.
Уточняется, что Глазунов отправился на маршрут вместе с напарником, который позже заявил о его исчезновении. На данный момент россиянина ищут, однако спасателям мешает обильный снегопад.
Ранее трое российских альпинистов пропали при восхождении на наивысшую точку в Киргизии — пик Победы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru