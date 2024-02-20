В Киргизии пропал российский альпинист во время восхождения на Аксу

В Киргизии пропал российский альпинист Евгений Глазунов при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую Федерацию альпинизма и скалолазания (ФАР).

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По данным ФАР, альпинист начал восхождение на гору Аксу 12 февраля. Затем 16 февраля он приступил к спуску из-за непогоды. Позже связь с россиянином оборвалась.

Уточняется, что Глазунов отправился на маршрут вместе с напарником, который позже заявил о его исчезновении. На данный момент россиянина ищут, однако спасателям мешает обильный снегопад.

Ранее трое российских альпинистов пропали при восхождении на наивысшую точку в Киргизии — пик Победы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:КиргизияАльпинисты

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