Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Нагатинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил конфисковать в пользу государства имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и ряда связанных с ним лиц, сообщила пресс-служба ведомства.
Общая стоимость активов, подлежащих изъятию, превышает 1,6 миллиарда рублей. С 2012 по 2023 год Фролов за счет средств неясного происхождения приобрел более 40 объектов недвижимости и семь автомобилей премиум-класса, общая стоимость которых оценивается в 500 миллионов рублей. Это имущество было зарегистрировано на его родственников и других подставных лиц с целью сокрытия от декларирования и введения в заблуждение о своем реальном финансовом положении.
Среди прочего, на мать чиновника был оформлен земельный участок с домом в элитном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища, рыночная стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. Кроме того, Фролов вложил не менее 800 миллионов рублей в ценные бумаги, включая облигации Египта и Мексики, а также акции иностранных компаний.
Поскольку доказательств законного происхождения средств на приобретение всего этого имущества предоставлено не было, суд удовлетворил иск о его полной конфискации.
Ранее имущество экс-владельца «Южуралзолота» было обращено в доход государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
