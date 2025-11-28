Россиян хотят штрафовать за рассылку интимных фото
В Госдуме выступили с инициативой о введении административной ответственности за несогласованную рассылку интимных изображений, сообщает ТАСС.
Группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила соответствующее предложение министру юстиции Константину Чуйченко. Парламентарии указали на распространенную проблему, когда подобные материалы рассылаются не только в личных сообщениях, но и в публичных пространствах, например, в метро, с использованием технологии Bluetooth.
При этом, как отметили авторы инициативы, пострадавшие, в основном женщины, часто не обращаются в полицию, считая уголовное преследование слишком суровой мерой или не веря в его эффективность. Существующая судебная практика лишь в единичных случаях квалифицирует такие действия как распространение порнографии.
Запрещать взрослым людям отправлять друг другу интимные фотографии — это ханжество, поэтому такой запрет не должен быть поддержан, рассказал депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
